Panasz a kézdivásárhelyi aszfaltbetyárokra

Egyes fiatalok előszeretettel bőgetik a járművek motorját esténként a Kicsid Gábor Sportcsarnok parkolójában, emellett a sofőrök a nemrég leaszfaltozott Mihai Eminescu utcában is a megengedettnél nagyobb sebességgel hajtanak. A téma a kézdivásárhelyi tanács legutóbbi ülésén is terítékre került.

A száguldozás és egyéb forgalmi szabálytalanságok kérdését Kiss Levente tanácstag vetette fel, kijelentve: találjanak valami megoldást arra, hogy a Mihai Eminescu utcában a gyors­hajtást valamiféleképpen korlátozzák, mert az egyirányúsított utcában nem ritka, hogy 80–90 km/órás sebességgel hajtanak egyesek. Az utcában lakó tanácstag óhaja teljesült, az Eminescu utca végére felkerült egy 30-as korlátozó tábla, így aki ennél gyorsabban hajt és horogra akad, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Fekvő­rendőrök szerelését azért nem tartották jó ötletnek, mert vannak, akik panaszkodnak, hogy az átdöccenő gépkocsik keltette rezgést a házakban is lehet érezni.

A téma kapcsán az is felmerült: valamit tenni kellene az esetenként a sportcsarnok parkolójában szórakozó gépkocsisok ellen is, ugyanis a környéken élők részéről sok a panasz. Szilveszter Szabolcs alpolgármester kifejtette: a területen három kamera is van, a felvételeket – és a lakosságtól beérkező fényképeket, videókat egyaránt – már több ízben a rendőrségre küldték, de nem volt sok foganatja. „Egyszer-kétszer kijártak, majd folytatódott a csendzavarás” – mondotta az alpolgármester. Bokor Tibor polgármester kifejtette: egy soron következő tanács­ülésre meghívják Kézdivásárhely rendőrfőnökét, hogy szembesítsék a problémákkal. „A rendőrség lépten-nyomon megállítja és teszteli a sofőröket, de úgy tartom korrektnek, hogy a más jellegű problémákkal is foglalkozzanak” – mondotta a városvezető.