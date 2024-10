Betört Libanonba az izraeli hadsereg

Az izraeli 98-as hadosztály már hetek óta készült a behatolásra. Előtte a Gázai övezetben a Hamasz palesztin iszlamista terrorszervezet elleni harcokban vett részt – közölte a hadsereg. A Hezbollah elleni dél-libanoni szárazföldi hadműveletet a légierő és a tüzérség előkészítette intenzív, egész éjszaka tartó támadásaival – közölte az IDF. Aztán a 98-as hadosztály behatolt az országba, és átvette az irányítást bizonyos dél-libanoni területek felett. A hadosztály részeiként a különleges műveleti egység, a deszantosok és a 7. szárazföldi páncélos dandár hatolt be oda elsőként, ők várhatóan a Hezbollah harckocsi-elhárító harcosainak fenyegetésével néznek szembe. Az IDF hangsúlyozta, hogy a támadás során különböző eszközökkel próbálták megkímélni a környéken tartózkodó civilek életét.

Észak-Izraelt hónapok óta rakétákkal támadja a Hezbollah. Tegnap reggel is légiriadó volt a határ menti falvakban és Galilea számos településén, ahol a polgári védelem utasításai szerint Haifa kivételével továbbra is gyülekezési tilalom van érvényben, és a diákok távoktatásban tanulnak. A Hezbollah tegnap az ország középső részét is rakétákkal támadta. A milícia közlése szerint az izraeli civil és a katonai hírszerzés központját vették célba. Tel-Avivban és környékén is megszólaltak a légvédelmi szirénák. Izraelben több helyen láttak földre zuhanó elfogórakéta-roncsokat, és tüzek is keletkeztek.

Tegnapra virradóra Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter telefonon beszélt izraeli kollégájával, Joáv Galanttal, és támogatásáról biztosította Izraelt a Hezbollah határ menti infrastruktúrájának felszámolásában az észak-izraeli települések érdekében, valamint általában is támogatásáról biztosította Izrael önvédelemhez való jogát.