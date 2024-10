MAGYAR MINISZTERELNÖK? Lehetségesnek nevezte a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ közötti koalíció létrehozását a választásokat követően a nagyobbik román kormánypárt első alelnöke, Sorin Grindeanu az Antena3 hírtelevízió hétfő esti adásában, aki szerint az is megtörténhet, hogy a magyar alakulat adja a miniszterelnököt ebben a felállásban.

A közlekedési minisztériumot irányító politikus leszögezte, hogy a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) kizárják az együttműködést. Hozzátette, nem biztos abban, hogy folytatni tudják a jelenlegi együttműködést a Nemzeti Liberális Párttal (PNL), közösen kormányozhatnának azonban szerinte az RMDSZ-szel. „De ha folytatódik is a kormányzás a PNL-vel, fontos lenne, hogy helyet kapjon ebben a koalícióban az RMDSZ is, mégpedig a stabilitás érdekében. Adhatnák ők a miniszterelnököt is, ha Marcel Ciolacut államfővé választják” – jelentette ki Sorin Grindeanu. (kronikaonline.ro)

KORONAVÍRUS-GÓC CSÍKSZEREDÁBAN. A csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kedden bejelentette, hogy a kardiológiai osztályán Covid-19-járványgóc alakult ki, ezért a beteglátogatásokat és a krónikus betegek felvételét egy hétre felfüggesztik, csak az akut és a sürgősségi eseteket látják el. Országszinten a koronavírusos megbetegedések csökkenő tendenciát mutatnak, az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint múlt héten tíz százalékkal kevesebb megbetegedést igazoltak, mint az előző héten. Romániában eddig összesen 3 576 833 koronavírusos esetet jegyeztek, 69 175 koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet regisztráltak. (Agerpres)

EURÓ KÉSŐBB. Keddi parlamenti szakbizottsági meghallgatásán Mugur Isărescu kijelentette, hogy a Román Nemzeti Bank (BNR) jelenleg nem tartja megvalósíthatónak az euró bevezetését. A jegybank újabb mandátumra megválasztott kormányzója elmondta, hogy Románia csatlakozása az euróövezethez akkor lesz lehetséges, ha sikerül 3 százalék alá szorítani a költségvetési hiányt. „Ha ez négy, öt vagy hét éven belül sikerül, valószínűleg akkor vezetjük be az eurót, korábban nem lehet” – jelentette ki. (Agerpres)