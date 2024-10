Prosperót, Milánó uralkodóját hataloméhes öccse letaszítja a trónjáról és elűzi. Kislányával, Mirandával együtt egy elhagyatott, távoli szigetre sodródik, és ott él, uralma alá hajtva a helyi szellemeket. Tizenkét év múltán, amikor Miranda már felserdült, a véletlen úgy hozza, hogy a közelben hajózik el mindenki, akinek Prospero egyrészt a bukását, másrészt a túlélését köszönheti. Varázserejével hatalmas tengeri vihart kavar, amely a sziget partjaira veti a hajót, s hajótöröttként sok ellenségét és néhány barátját. A vihart követő három óra alatt – ami egyben az előadás ideje is –, a hajótöröttek és a sziget lakóinak élete mindenestől megváltozik.

Egész életművét betetőző darabjában Shakespeare azt kutatja, vajon volt-e értelme mindannak, amit ezen a különös szigeten, a valóságot leképező színpadon tett? Föl-alá járkált az időben, végigélt korokat, jellemeket, magára próbált minden maszkot, de bármilyen sok mindent tudott hatalomról, szerelemről, történelemről, emberlétről, semmit sem tudott megváltoztatni, a természet erőivel szemben tehetetlen maradt. Vajon mennyi esélye van a művészetnek megváltoztatni a világot? Van-e értelme feláldozni életünket az alkotás oltárán? Megtalálhatja-e az ember a boldogságot, ha menekül a valóság elől? Tudjuk-e, hogy hol a határ az életünkben a valóság és képzelet között?

Bodó Viktor (Budapest, 1978) sokoldalú színházi alkotó, Jászai Mari-díjas színész, nemzetközi hírű rendező, díszlettervező. Jelenleg többnyire német nyelvterületen dolgozik. Pál-Ferenczi Gyöngyi, a Tamási Áron Színház igazgatója lapunknak elmondta, máig meghatározó színházi élmény számára a 2008-ban Sepsiszentgyörgyön látott Ledarálnakeltűntem című előadás, melyet a Katona József Színházban rendezett Bodó Viktor. Tavaly ugyanilyen felkavaró hatással volt rá A kastély című nagy lélegzetű előadása, melyet a budapesti Vígszínházban látott, és a Reflex fesztiválra is meghívtak, de a vendégjáték végül technikai okok miatt meghiúsult. Mint fogalmazott, lenyűgöző előadásaiban a valóság és a szürreális közti lebegés, ahogy kibontja a humor és a mélység finom rétegeit. Hasonló varázslat volt az Egy őrült naplója is, melyet több ízben is láthatott a sepsiszentgyörgyi közönség a Reflexen Keresztes Tamás előadásában.

Színházvezetőként egyik legfontosabb célja olyan vendégrendezőket hívni a társulathoz, akikkel kihívást jelent a munka, akikkel fejlődhet az együttes. „Színházunk repertoárjában ez idáig sosem szerepelt még A vihar, mely a bosszú és a megbocsátás témáját járja körül, tehát mindannyiunkat érintő lényeges kérdésekre keresik a válaszokat az alkotók. Nem volt felhőtlen a munka, sajnos egészségi problémák nehezítették a próbafolyamatot, de a társulat megindító odaadással dolgozott, mindent megtett azért, hogy a bemutató időben meg tudjon születni” – mondta az új előadásról Pál-Ferenczi Gyöngyi.