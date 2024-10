Előző írásunk

Szombaton a Benedek-mezőn ünnepelt egy közösség. Mint minden évben, most is a Szent Mihály-nap ünnepe hívott össze, de azt is ünnepeltük, hogy 30 éves a sepsiszentgyörgyi Waldorf. Jöttek a waldorfosok szép számban, ott volt az apraja-nagyja, gyerekek, szülők és pedagógusok – mint egy nagy család. Ezek a találkozások, ünnepek valóban annyira jelentőségteljesek, hogy nagy számban összehozzák a közösség tagjait.