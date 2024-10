Lélektörténetek filmvásznon

Előző írásunk

Sepsiszentgyörgyön is láthatóak a 24. Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle játék- és dokumentumfilmjei, a Művész moziban három közönségtalálkozót is szerveznek. A fesztivál csütörtök délutántól vasárnap estig tart, és azon kizárólag magyar produkciókat mutatnak be. A vetítések egyidejűleg zajlanak 17 erdélyi, illetve székelyföldi helyszínen, köztük Kézdivásárhelyen és Kovásznán is.