Változatos programokat és újdonságokat kínál az érdeklődőknek az október 8-án rajtoló Design Week – Dizájn Hét idei kiadása, az október 13-án záruló rendezvénysorozat helyszíne ezúttal is a sepsiszentgyörgyi egykori dohánygyár.

A szervezők közölték, az előző rendezvény sikeres programjait ebben az évben is megtartják, érdekes előadások és szakmai beszélgetések mellett az érdeklődők különböző divatbemutatókat és a népviseletünket újragondoló kollekciót egyaránt láthatnak, egy műhelymunka révén pedig lehetőség lesz közelebbről megismerni a 3D nyomtatás világát. A kínálatot neves egyetemek – Bukaresttől Sopronig – dizájn- és divatirányú szakjainak bemutatói színesítik, grafikusokat, tervezőket megszólító versenyt is hirdettek, és a tavalyi csernátoni dizájntáborban készült alkotásokat is kiállítják.

Az idei Dizájn Hét célja, hogy találkozási pontot biztosítson a helyi szakembereknek, és a rendezvény szakmai kapocsként szolgáljon a székelyföldi és az ide érkező szakemberek közt. Ugyanakkor fontos szempont, hogy az eseménysorozat révén még szorosabbra fűzzék az együttműködést a helyi szakmabeliekkel és tervezőkkel. A szervezők ennek jegyében, valamint a kreatív iparág népszerűsítése, erősítése érdekében felhívást intéztek a helyi tervezőkhöz és lehetőséget biztosítanak munkájuk bemutatására. A Focus Rectus Egyesület, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet, valamint az ArtWise Egyesület által szervezett rendezvény teljes programját a következő napokban a Design Week Face­book-oldalán teszik közzé.