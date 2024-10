Magyar kézben Románia

Sajnos, a jelen Romániájában mindkét felvetés vicc csupán. Hiába Kelemen Hunor a legjobb jelölt az összes elnöknek jelentkező közül, nincs esélye. Akkor lehet magyar elnöke Romániának, ha a magyarság száma is, a szászokhoz hasonlóan, elenyészőre csökken. Addig be kell érnünk azzal, hogy sok román elismerően nyilatkozik róla, hozzáfűzve, minden szavával, gondolatával egyetért, s rá is szavazna… ha nem lenne magyar. Kelemen indulásának célja nem is a Cotroceni-palota, kampánylehetőség, szavazatokat szerezhet az RMDSZ-nek a parlamenti választásokon és a román közvéleménnyel is jobban megismertetheti a magyarság óhajait, elvárásait.

Sokkal érdekesebb a felvetés a magyar miniszterelnök tekintetében. Ezt Sorin Grindeanu dobta be hétfő este az Antena 3 hírtelevízióban, ahol a választások utáni koalíciós lehetőségeket találgatták. Úgy látja, nagy esély van arra, hogy PSD–RMDSZ-kormány alakuljon, s kis igyekezettel meg is lehet a többségük. A liberálisokkal a megromlott viszony miatt nem lát esélyt a közös folytatásra, az AUR-ral kizárt bármilyen szövetséget. Itt hangzott el az is, hogy ha Ciolacu elnök lesz, akár az RMDSZ is adhatná a miniszterelnököt.

Grindeanu kijelentése sokaknál kiütötte a biztosítékot. Árulással vádolták, azzal, hogy ily módon lehetetleníti el Ciolacut, mások szerint azt akarja elérni, hogy a felháborodott AUR-szavazók második fordulóba juttassák elnöküket, George Simiont, akit aztán könnyedén legyőzhet Ciolacu. Volt, aki szerint politikai bakit követett el, mások kampányfogásnak ítélték, miszerint pártja így hajt a magyarok szavazataira a második fordulóban. Ciolacu kedden már cáfolta is szárnysegédjét, finoman, hogy azért ne riassza el majdani magyar szavazóit. Szerinte fő szövetségesük továbbra is a PNL kell hogy legyen, de stabil kormányzáshoz az RMDSZ-re is szükség lesz. Ő azonban kizártnak nevezte egy magyar miniszterelnök nevesítését, azzal próbálta szelídíteni kijelentését, hogy azt Kelemen Hunor sem fogadná el.

Elkezdődött hát az elnökjelöltek harca a magyar szavazatokért, hiszen a 6–7 százalékunk döntő lehet a második fordulóban. Az USR jelöltje, Elena Lasconi is RMDSZ-szel kötött kormánykoalícióról álmodozik, ő is a liberálisokkal egészítené ki a jobboldalinak nevezett majdani szövetséget, de még George Simion is finomított retorikáján már, igyekszik nem magyar-, „csupán” RMDSZ-ellenes lenni. A liberálisoknál egyelőre nagy a csend, próbálják a Klaus Iohannis okozta károkat minimalizálni, nem érnek rá a magyar voksok elcsábításával foglalkozni. Nem is lenne könnyű dolguk, mert ha jelöltjük, Nicolae Ciucă nem is, de a párt főgurui sokat ártottak az RMDSZ-nek (legutóbb a kormányból való kiutálással), sokszor magyarellenesebbek voltak az AUR-nál vagy Șoșoacănál.

Nem tenne rosszat Romániának sem egy magyar államfő, sem egy magyar miniszterelnök. Nincs esélyünk rá, de szavazatunk ismét felértékelődik, sokan kuncsorognak majd érte. Számunkra a legfontosabb a parlamenti voksolás lesz, mert egyáltalán nem mindegy, hány magyar képviselő jut be a tisztelt házba, mennyire lesz „értékes” az RMDSZ az új kormányalakítási tárgyalásokon. Az elnökválasztás második fordulójában, mint eddig mindig, két rossz közül kell majd választanunk, ha szerencsénk van, a kisebbiket.

Fotó: Facebook / RMDSZ