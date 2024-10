Demeter László muzeológus elmondása szerint az eseménysort próbálták úgy összeállítani, hogy Erdővidék mindegyik településére jusson. Ő huszonötöt sorol ide, közülük végül tizenkilencbe viszik el – Alsórákostól Zalánpatakig – valamelyik programpontjukat.

Céljuk az, hogy tudatosítsák a vidék lakóiban, környezetükben sok, évszázadok alatt felhalmozott érték van, valamint ma is akad nagy számban alkotó, szépet teremtő ember. Mellettük pedig olyanokat hívnak meg, akik könyveik által vagy tévéből, újságból ismertek. „Meghívásunkra olyan kiváló szakemberek mondtak igent, mint Kádár Annamária pszichológus, tréner, egyetemi oktató Marosvásárhelyről, akit könyvei és előadásai révén sokan ismernek Erdővidék-szerte, vagy ide sorolhatjuk Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, biztonságpolitikai szakértőt Budapestről, akit az éppen most nagyon aktuális orosz–ukrán háború okán – most is erről fog előadást tartani – jóformán heti rendszerességgel látunk a tévében. Csikány Tamás tábornokot, hadtörténészt sokan személyesen is ismerik, mert barátunkat gyakran üdvözölhetjük vendégként, ő most a Székely határőr gyalogezredek történetéről fog előadást tartani. Bemutatjuk Domonkos László író, újságíró Nagybaczoni Nagy Vilmos, a székely miniszter című könyvét, szó lesz a civil Kossuth-díjnak mondott Magyar Örökség Díjról, a baróti kórház történetéről, lesz bábszínház, fényképkiállítás, kapcsolódunk a miklósvári Kálnoky-kastélyban zajló Candlelight Castle-sorozathoz, és koncertezni fog az Alma együttes is” – nyilatkozta az esemény fő szervezője.

Az Erdővidék Kultúrájáért Díjat idén Zakariás Erzsébet néprajzos kapja, átadására szerda este kerül sor a baróti művelődési ház kistermében. A kuratórium azért döntött mellette – mondta el Demeter László –, mert nemcsak erdővidéki születésű, hanem mert messzire szakadva sem feledte, honnan indult, szellemi útravalóját honnan szerezte, és kiterjedt munkássága révén gyakran visszatért ide. Az Asszonyélet Erdővidéken című könyve nagyon fontos kultúrtörténeti mű, mellette pedig rengeteg erdővidéki néprajzi érdekességet tárt fel és adott közre.