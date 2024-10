71 év régiség, 4500 lejes emelés

Októbertől kezdve a 3000 lej alatti nyugdíjak is adómentessé válnak – eddig 2000 lej volt a küszöb –, így sokak számára ez is egy kisebb nyugdíjemelést jelent a szeptember elsejétől érvényes újraszámolások után; Háromszéken ez 19 589 személyt érint. Szeptembertől 38 321 nyugdíj összege emelkedett megyénkben a mintegy 45 ezerből, 1 lejtől 4559 lejig terjedő mértékben. A megyei nyugdíjpénztár megkeresésünkre több adatot is közölt a hatáskörébe tartozó nyugdíjakról, ezeket foglaljuk össze az alábbiakban.