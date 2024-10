Befejezés előtt a martonosi közművesítés

Már be kellett volna fejezni a martonosi víz- és szennyvízhálózat kiépítését, amely egyébként 90–95 százalékban kész, de a cég valamiért – nem közölték, miért – egy ideig leállt a munkálattal – tudtuk meg Dimény Zoltán berecki polgármestertől. Nemrég ismét megjelentek a terepen, befejezés előtt áll a beruházás.

„A munkálatok 98 százalékban ki is vannak fizetve, részünkről az anyagiak rendben vannak, de az állam részéről van gond: egymillió lejjel hiteleztünk, s most már a reményt is elveszítettük, hogy a pénzt visszautalják. Sajnos, a kifizetések most tiltás alá esnek, reménytelenné kezd válni a dolog. Oda jutunk, hogy amit tudunk, önerőből megcsinálunk, az jó, a pályázatok azonban – legyen szó uniós vagy Saligny-pályázatokról – leálltak, egyszerűen nem tudjuk, hogy mit tudunk felvállalni a jövőben” – magyarázta az elöljáró.

Elmondta: ez az év a költségvetésüket a választásokkal kimerítette, s hátra van decemberben még három forduló, ami komoly anyagi erőfeszítést igényel részükről. „Letiltottak minden kifizetést szeptember hatodikától, az is gondot okoz, hogy miként veszünk egy csomag papírt vagy egy golyóstollat a hivatalnak, ez nagyon megnehezíti a munkánkat. Az évből még hátra van a negyede, megpróbálunk úgy gazdálkodni, hogy az évet jól zárjuk, de nem tudjuk, mit hoz a jövő. Úgy látom, hogy akik kellene tudják, azok sem tudják” – célzott arra, hogy a buktatók mögött a bukaresti pénzügyi döntéshozók kapkodása áll.