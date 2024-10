Miként halad a tömbházak hőszigetelése?

Nem működő kormányprogram

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester megkeresésünkre felidézte: a még 2009-re visszanyúló kezdeményezés, mely az 1950 és 1990 között épült tömbházak energetikai korszerűsítését is szolgálta, és jogszabályt is elfogadtak ennek kapcsán, végül 2016 körül egy kormányprogram elindítását hozta magával. Az induláskor Sepsiszentgyörgy önkormányzata nagy erőkkel állt neki, hogy kihasználják a lehetőséget, de közben kiderült, hogy sajnos a program mögött nincs pénz. A városháza attól még meghirdette a programot, és ennek nyomán a városban lévő ezer lépcsőházból kb. hatszázra érkezett is igény. Az elején még mozdult valami: a Barátság sétány, valamint az Ág utcabeli tömbházak egy részénél elvégezték a munkálatot, de utána leállt minden.

A kormányprogram kapcsán ugyanakkor sok vita alakult ki: a lakótársulásoknak is elég nagy arányban hozzá kellett járulniuk a költségekhez, kétharmados döntésekre volt szükség a lakástulajdonosok részéről. Ez nehezen ment, majd az is közbejött, hogy az ellenző egyharmadhoz tartozó lakók közül sokan nem fizették be részüket a társulásoknál. Perek, feljelentések követték egymást, a lakótársulási gondnokoknak is elment a kedvük, ezért tavalyelőttig leállt az egész folyamat.

A Szent György téren álló 13-as tömbháznál még kétséges a pályázat kimenetele

Két évvel ezelőtt az önkormányzat úgy döntött, újból belevágnak. A hatszáz igénylésből prioritási listát állítottak össze, 13 nagyobb tömbház került erre, mint a Csíki negyedben a 34-es, a Szemerja negyedben a Sajtó utcai Mamut-blokként ismert épület, a Grigore Bălan, a Nicolae Iorga, a Vasile Goldiș vagy a Bem József utcai nagy tömbök. Ezek egy része ismét elbukott a kétharmados aláírásgyűjtésen, így végül hatot adtak le az országos kormányprogramhoz.

Csakhogy onnan semmilyen visszajelzés nem érkezett azóta sem. Minden év június közepén kell megújítani az igénylést, ezt idén is megtették, innentől a kormányon a sor. Ha semmi nem mozdul, az önkormányzat keres más finanszírozási módot, ha lesz ilyen jellegű program vagy pályázat.

Ahol már dereng a fény az alagút végén

A PNRR-ként emlegetett, az országos helyreállítási alapból finanszírozott programba bekerült tömbházak jóval szerencsésebb helyzetben vannak, ugyanis esetükben van finanszírozás, a támogatási szerződéseket aláírták, és a legtöbb esetben már a műszaki tervek is elkészültek – részletezte Tóth-Birtan Csaba.

A pályázás annyiban volt könnyebb, hogy kezdetben csak állapotjelző mérnöki szakvéleményre és energetikai tanúsítványra volt szükség, ezeket kellett benyújtani, ezek birtokában meg tudták kötni a finanszírozási szerződéseket, majd záros határidőn belül el kellett készíteni a megvalósíthatósági tanulmányt és a műszaki tervet, illetve meg kellett szerezni az építkezési engedélyeket. Fontos, hogy ez esetben nincs önrész a tulajdonostársulások részéről.

Némi fennakadást okozott ugyanakkor, hogy a tervek elkészültekor kiderült: az előzetes felmérés nem volt egészen pontos, és emiatt el nem számolható költségek jelentek meg. Szintén akadály még az engedély nélküli teraszok és más toldalékok, ezekre a lakás tulajdonosának mérnöki szakvéleményt kell kérnie, hogy rendben van-e, s ha igen, beemelhető a hőszigetelési tervbe. Olyan eset is van, ahol abban egyeztek meg a lakókkal, hogy lebontják az utólagos építményt.

A Péter Pista néven ismert üzletnek otthont adó tömbház akár jövőre már sorra kerülhet

A PNRR-programban 11 Csíki negyedi tömbház szerepel (a Romulus Cioflec utca mentén elhelyezkedő négyemeletesek), a Váradi József utcában az Őrkő közelében álló mindkét tömbház (1-es és 2-es). A város központi részén a Kossuth Lajos utca környékén az egykori jegybankszékhelyet is magában foglaló 13-as, a Bodok Szálló szomszédságában álló 2-es számú, a Bazár épület melletti az összes lépcsőházával, valamint a Mihai Viteazul tér jobb oldalán található, a CEC Banknak is otthont adó 3-as számú tömbház. A Mikó Imre utcában két tömbház szerepel a PNRR-forrásokból hőszigetelendők között: a 2-es (az „ADAS-blokk”), illetve a két épületből álló négyes számú. Utóbbi kisebbik tömbje a Keresztes-házzal átellenben található (a mobiltelefon-társaságok üzletei működnek a földszinten), és nagy eséllyel itt kezdődhetnek el leghamarabb a munkálatok, ugyanis az érték a közbeszerzési határ alatt van, közvetlenül oda lehet ítélni a kivitelezést.

Szintén a PNRR-ben szerepel még az 1918. december 1. úti 18-as számú tömbházcsoport, melyhez tízemeletesek és négyemeletesek is tartoznak. A két félkörös tízemeletes a Grigore Bălan és az 1918. december 1. út kereszteződésénél található, az Olt-hídnak vezető menetirány jobb oldalán, a négyemeletesek egy része pedig a Grigore Bălan utcában, illetve az 1918. december 1. útnak a Sport utcáig nyúló szakasza mentén a jobb oldalon (az egykori söröző, jelenleg Amigo üzlet környéke). A 18-as tömb pár lépcsőháza – melyek a Sport utcában találhatók – kimaradt ebből a beruházásból.

Az alpolgármester szerint, mivel a műszaki tervek elkészültek, sorra kiállítják az építkezési engedélyeket, csomagokba rendezik a város különböző részein lévő tömbházakat, és tavasszal meghirdethetik a kivitelezési közbeszerzéseket. Ez azt jelenti, leghamarabb jövő év második felében várható, hogy az említett tömbházak egy részénél elkezdődhet a munka.

A Mikó Imre utcai kis tömbház lehet az első, ahol elindulhat a munka

Újból pályázniuk kell

A városközponti övezetben tavaly nem sikerült érvényesíteni a Regionális Operatív Program keretében aláírt finanszírozási szerződéseket. Itt négy lakótömbre volt támogatási szerződés. Ezek a Kriza János utcában található 3-as számú tömbház (a bírósággal, törvényszékkel átellenben), a Gödri Ferenc utcai 5-ös számú, az Amigo üzletnek is helyet adó 7-es tömbház a Szabadság tér és a Mikó Imre utca kereszteződésénél, valamint a 13-as a Szent György téren, a Sugás Áruházzal átellenben. A gondot az jelentette, hogy a jogi személyekkel vita alakult ki az önrész kapcsán, amit végül nem sikerült feloldani, így a város elesett a támogatástól. Mivel el sem kezdődött a beruházás, újraütemezést sem lehetett kérni, azaz áthozni a következő európai uniós költségvetési ciklusba.

Mivel azonban indult egy újabb támogatási vonal, újra pályáznak ezekkel, és ha a pályázatok elérik a nyolcvan pontot, a kiírás értelmében meg is lehet kötni a finanszírozási szerződést, nem kell átesniük a szokásos elbírálási versenyen. Ha ez a változat lesz érvényes, akkor év végéig aláírhatják a finanszírozási szerződéseket, és legkésőbb tavasszal indulhat a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására. Ha ez jól alakul, akkor a jövő év második felében akár el is kezdődhetnek a munkálatok.

Az alpolgármester szerint a 13-as tömbházra külön nyújtják be a pályázatot, ugyanis itt hiányzik egy beleegyező aláírás egy olyan jogi személytől, mely üzlethelyiséget bérel az egyik lépcsőházban. Az aláírás megszerzése jogi-pénzügyi problémába ütközik, így nem valószínű, hogy meglesz, és emiatt elbukhat a pályázat. Ennek ellenére leadják, de a többitől külön, hogy azokat ne befolyásolja. A másik három lakótömb egy csomagba kerül.