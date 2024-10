Megfelelő pálya hiányában a Román Kerékpáros-szövetség, szokásához híven 2024-ben is Bulgáriában tartotta meg az országos pályakerékpáros-bajnokságot, amelynek mezőnyében ott volt a megyeszékhelyi Sepsi-SIC sportolója, Szabó Norbert is. Idei első viadalán a sepsiszentgyörgyi bringás három számban – sprintben, keirinben és 1 kilométeres időfutamban – versenyzett. A háromszéki kerekes kedvenc próbájában, a sprintben magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a teljes mezőnyt, és nyolcadszor bizonyult Románia legjobbjának. Emellett kiváló versenyzéssel keirinben (2:00.858 perc) és az 1 kilométeres időfutamban (1:03.843 perc) is a leggyorsabbnak bizonyult, így mindhárom számban a dobogó legmagasabb fokára állhatott.

„Egyértelmű elvárásom volt magammal szemben, hogy nyerjek az országos bajnokságon, és megvédjem a tavaly szerzett bajnoki címemet sprintben. Úgy álltam rajthoz mindegyik számban, hogy győzni fogok, és győztem is. Elégedett vagyok az eredménnyel és jól éreztem magam, a plovdivi verseny pedig remek felkészülést jelentett a három hét múlva esedékes Balkán-bajnokságra, amit így bizakodva várok” – nyilatkozta Szabó Norbert, aki a hétvégén már a pályakerékpáros Grand Prix Budapest versenyen állt rajthoz. A viadal lapzárta után ért véget, így sportolónk teljesítményéről későb számo­lunk be.

Végeredmény (elite): * sprint: 1. Szabó Norbert (Sepsi-SIC), 2. Alin Toader (Temesvári CSU), 3. Daniel Crista (Resicabányai VSK) * 1 kilométeres időfutam: 1. Szabó Norbert 1:03.843 perc, 2. Valentin Plesea (Bukaresi Steaua) 1:08.517 p, 3. Radu Stanica Sarca (Kolozsvári Vointa SK) 1:14.452 p * keirin: 1. Szabó Norbert 2:00.858 perc, 2. Valentin Plesea 2:02,431 p, 3 Daniel Crista 2:02,596 p.