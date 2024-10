Bal lábbal rajtolt a női kosárlabda 1. Liga a háromszéki együttesek számára, miután a Kézdivásárhelyi SE és a Sepsi-SIC második csapata is két-két vereséggel zárta a másodosztályos pontvadászat első dupla fordulóját. A spanyol Claudio Morales Garcia által felkészített céhes városiak a Temesvári Politechnika vendégeként kaptak ki, míg a szerb Nedeljko Lazić irányította zöld-fehérek a Bukaresti Sportul Studențesc otthonában maradtak alul.

Szombaton elsőként a KSE lépett pályára, a felső-háromszéki kék-fehérek pedig az első negyedben ott loholtak temesvári vendéglátóik nyomában. Az egyre javuló játékot mutató kézdivásárhelyiek megnyerték a találkozó második félidejét, ám ez sajnos nem volt elég a győzelemhez, és két ponttal elveszítették idénybeli első meccsüket. Az eredmény: Temesvári Poli–KSE 67–65 (pontszerzőink: Bade 15/3, Simpson 22, Zoller 3, Tiboldi 2, Lénárt 5/3, Benedic 14, Domokos 4). A Sepsi-SIC második csapatának fővárosi kiszállása 44 pontos vereséggel indult, miután a sepsiszentgyörgyi alakulat csak a harmadik negyedben tudott felnőni a Sportul szintjére. A megyeszékhelyiek legjobbja a 14 pontot jegyző Holló és a dupla duplát (11 lepattanó és 13 pont) elérő Toma volt. Az eredmény: Sportul Studențesc–Sepsi-SIC 87–43 (pontszerzőink: Holló 14, Tusa 5/3, Váncsa 2, Boga-Kis 5/3, Dávid 2, Toma 13, Czompok A. 2).

A dupla forduló második napját is a kézdivásárhelyiek kezdték hamarabb, és jól indult számukra a mérkőzés: megnyerték az első negyedet, és a nagyszünetre is előnnyel vonultak. A térfélcsere után azonban összeomlott a KSE játéka, és végül csapatunk 22 pontos vereséget szenvedett. Az eredmény: Temesvári Poli–KSE 58–36 (pontszerzőink: Bade 9, Simpson 11, Zoller 2, Benedic 6, Domokos 6, Todor 2). A vasárnap jobban alakult a Sepsi-SIC számára, amely Mikes Lana, Ilinca Belegante és Nemes Gréta – a felnőtt csapatban is játszó kosarasok – segítségével komolyan megszorongatta a Sportul együttesét. Győzni azonban ezúttal sem sikerült és mindössze 1 pontos különbséggel szenvedtek vereséget. Az eredmény: Sportul Studențesc–Sepsi-SIC 65–64 (pontszerzőink: Holló 8, Mikes 13/6, Tusa 1, Nemes 14/6, Belegante 12/6, Toma 16/9).

A további eredmények: Jászvásári Politechnika–Temesvári CSU 71–62 és 81–42, Nagyváradi CSU–Prahova Megyei SK 58–71 és 52–70.

Szombaton a Sepsi-SIC első számú csapata is pályára lépett, és a Târgoviștével játszott újabb felkészülési mérkőzést. A csütörtöki Európa-kupa-meccsére hangoló zöld-fehérek 63–61-re diadalmaskodtak Dâmbovița megyében, így pozitív lelkiállapotban utazhatnak a görög AEO Proteas Voulas elleni mérkőzésre. (tibodi)