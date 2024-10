Idénybeli második székely rangadójára készül a Sepsi-SIC, amely ma 18 órától a teremlabdarúgó 1. Liga éllovasát, a hibátlan mérleggel rendelkező FK Székelyudvarhely csapatát fogadja a Sepsi Arénában. Mindkét alakulat győzelemmel melegített a kora esti párharcra: a zöld-fehérek 6–4-re nyertek a Luceafărul Buzău otthonában, míg a háromszéki Miklós Tamást is foglalkoztató Hargita megyeiek hazai környezetben 7–2-re diadalmaskodtak a Marosvásárhelyi VSK ellen.

A két együttes legutóbb az előszezonban találkozott egymással: az FK Kupa döntőjében a Sepsi-SIC csapatát 4–3-ra legyőzte az udvarhelyi gárda, majd az augusztus közepi szentgyörgyi felkészülési mérkőzésen a mieink tizenegy gólos meccsen 9–2-re kaptak ki. Az előző idényben csak a bajnokságban néztek farkasszemet, és mindkétszer a Székelyudvarhely örvendhetett a diadalnak: az idegenbeli odavágón 8–1-re veszítettek a háromszékiek, míg a januári visszavágón Mánya Szabolcs tanítványai kétgólos előnyt leadva 5–3 arányban maradtak alul a székely csapatok rangadóján.

„Nehéz mérkőzés előtt állunk, így mint minden alkalommal, most is komolyan készültünk a soros ellenfelünkre. A múlt heti sérültjeink közül többen is felépültek, ám sajnos új sérültjeink is vannak, így nem teljes a keretünk az FK Székelyudvarhely ellen. Tudjuk, hogy az Udvarhely erősített a nyáron, ők vezetik a tabellát, és mindenkit ott páholtak el, ahol értek. Be kell vallanunk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de mindent megteszünk azért, hogy egy döntetlent vagy nagyon szoros vereséget érjünk el” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edző-játékosa.