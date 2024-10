Nacionalista ámokfutás: Bálványosból Bălvăniș?

Ionuț Neagu, az AUR Kovászna megyei szenátora elképesztő beadványt nyújtott be a szenátusba, illetve a kormány véleményezését is kéri: szerinte nem jó, hogy a románok is a Bálványos nevet kell használják, meglátása szerint sokkal indokoltabb lenne, ha az ország nyelvén, Bălvănișnek hívnák a háromszéki fürdőhelységet. A beadványban szerepel: a magyarság továbbra is használhatná a Bálványos nevet, hiszen demokráciában élünk.

Akadnak politikusok, akik a nehéz gazdasági-geopolitikai helyzetben is azon ügyködnek, hogy eltüntessék a magyarságra utaló jeleket Székelyföldön, az AUR képviselői előszeretettel próbálkoznak ezzel. Most a Bálványos helynévvel gyűlt meg a baja Ionuț Neagu „aranyos” szenátornak: szerinte diszkriminatív a román ajkúakra nézve, ha arra vannak kényszerülve, hogy a Bálványos névvel kínlódjanak – Balvanioșnak ejtve azt –, így javasolja annak román nyelvű átkeresztelését Bălvănișnek, mondván, hogy a románok egy része amúgy is annak nevezi a helyet. Hangsúlyozza: Bálványos az egyetlen romániai helynév, amelynek nincs román megfelelője, és így használják kormányrendeletekben, törvényekben stb., amit kifogásol. „Ugyanakkor Bálványos nevét a térképészetben is ebben a formában használják, ami a hely idegen identitását erősíti” – fogalmaz a szenátor.

A 2024. szeptember 24-én megfogalmazott, a szenátus gazdasági és társadalmi bizottságánál október 4-én a 6005-ös számmal iktatott beadványban hosszas nyelvészeti okfejtés kíséretében tálalja a helynév történetét, annak állítólagos román vonatkozásait. Neagu szerint a név se nem román, se nem magyar, hanem hibrid. A Bălvăniș szó a magyarázata szerint – a román értelmező szótárra hivatkozik – farönköt, árbocot vagy épp fatörzset is jelenthet. Úgy véli: ha németül Bad Götzenburg a település neve, akkor észszerű lenne, ha a románok is használhatnák a Bălvănișt, a magyarok pedig a Bálványost.

Az ügy egyébként régebb bosszanthatja a hatóságokat, ugyanis a Román Tudományos Akadémia 2022. június 30-án keltezett, a parlamentnek elküldött 2621-es ajánlásában azt javasolja, hogy hivatalos iratokban használják a Bălvăniș nevet.

A beadványt Ionuț Neagun kívül még hét AUR-os politikus támogatta kézjegyével, a kezdeményezéshez csatoltak egy törvénytervezetet a névváltoztatásra.

Szégyentelen dolog – véleményezte a kezdeményezést tömören Daragus Attila, Torja polgármestere (Bálványos közigazgatásilag Torjához tartozik – szerk.). „Várható volt, hogy az AUR valamivel támadni fog, de nem erre gondoltunk. Azzal, hogy valamit lefordítanak, senki nem viszi el innen az ország közepéről. Ugyanakkor ez egy veszélyes lépés: mi 50–60 éve dolgozunk, hogy a Bálványos neve elismert legyen, mind bel-, mind külföldön. Így alakult ki, hogy ez már nem egy helynév, hanem egy fogalom, elég csak a Bálványosi Szabadegyetemet említenem vagy a különböző gasztronómiai fesztiválokat, amiket ezzel a névvel társítva szervezünk” – magyarázta. Veszélyt is lát abban, hogy nemcsak neveket, de más dolgokat lefordítanak más nyelvre, így könnyebben megy az eltulajdonítás, az elöröklés. „Lefordították a gulyást, lefordították a kürtőskalácsot. Tudjuk, hogy mi lett belőle” – nyomatékosított.

A téma kapcsán megkerestük Szarvadi Lorándot, a Bálványos Resort társtulajdonosát, aki számára nem volt ismeretlen a kezdeményezés. Mi több, közölte, hogy felvette vele a kapcsolatot Nicu Rădulescu, a Romániai Gyógyturizmus Szövetség elnöke, aki jelezte: ellenzik a névváltoztatást és ezt az álláspontjukat még a mai nap el szeretnék juttatni a Concordia munkaadói szövetséghez is. Szarvadi Loránd szerint a névváltoztatást már csak azért is ellenezni kell, mert az zavart okozhat, hiszen Mehedinți megyében van egy Bâlvănești, a Bánságban pedig Balvaniște.

Úgy véli: hosszú időszakra visszanézve – beleértve a kommunizmust is –, a helyet mindig is Bálványosnak nevezték, ő az 57 éve ellenére soha nem hallotta, hogy valaki Bălvănișnek nevezte volna, dacára annak, hogy román turisták is előszeretettel felkeresik a helyet.

Amennyiben a hasonulásból kialakult Balvanioșt akarnák a románok használni, az ellen nincs kifogásuk, de kategorikusan ellenzik a más módosítást.

Ez Ionuț Neagu négyévi, szenátusban kifejtett munkájának az eredménye – fejtette ki véleményét érdeklődésünkre Fejér László Ödön RMDSZ-es szenátor. „Ez az ember nem a megyéért dolgozik, hanem ellene, nem tiszteli az ittenieket, a hagyományainkat, az örökségünket. Most a Bálványos névnek ment neki, ami egy országos brand, könnyen felismerhető és ismert név is. Olyan, mint a kürtőskalácsunk, az is elismert és általában a nevén is nevezik” – mondotta a politikus, aki szerint az RMDSZ mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez a kezdeményezés ne lépjen törvényerőre.