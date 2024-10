Razziák a megyében

Két nagyobb szabású közrendészeti ellenőrzést is végrehajtott az elmúlt napokban a rendőrség háromszéki településeken. A razziákon több szabálysértőt is elkaptak, tetten értek, a kirótt bírságok összértéke meghaladta a 40 ezer lejt.

Csütörtökön Erdővidéken Bölönben, Bardocon és Nagybaconban razziáztak a rendőrség közlekedésrendészeti, közbiztonsági, fegyverekért, lőszerekért és veszélyes anyagokért felelős egységei a gazdasági rendőrséggel és csendőrséggel közösen.

A kétórás akció célja elsősorban az erőszakos cselekmények feltárása, megelőzése volt, de más szabálysértésekre, törvénytelenségekre is figyeltek. Több mint száz személyt igazoltattak, 32 járművet megállítottak és ellenőriztek, 10 fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyt kerestek fel, továbbá öt vállalkozásnál is vizsgálódtak. Hatvan kihágást, szabálysértést tapasztaltak, összesen 24 ezer lejre bírságoltak, a legtöbbet közlekedési vétségek miatt. Két gépkocsivezetői jogosítványt átmenetileg bevontak és egy jogosítvány nélkül vezetőt is tetten értek. Törvénytelen fakitermelőket is elkaptak, akiktől kisebb mennyiségű faanyagot és közel egy tonna makkot koboztak el.

Pénteken Előpatakon újabb razziára került sor, a községben 37 személyt igazoltattak, 11 járművet ellenőriztek, továbbá a falopás ellen is felléptek. 24 szabálysértést találtak, melyek nyomán összesen 17 ezer lej pénzbüntetést szabtak ki. Az akció során két házkutatást is végeztek, ahol megtalálták egy, még a múlt hónapban elkövetett betörés és lopás során eltulajdonított tárgyak egy részét. A feltételezett elkövetőket – három kiskorú – is sikerült azonosítani. (ndi)