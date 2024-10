A kantai Nagy Mózes Főgimnázium udvarán Nagy Judit, az intézmény aligazgatója köszöntötte a jelenlévőket, köztük Potápi Árpád János államtitkárt, Tamás Sándort, a háromszéki önkormányzat vezetőjét, Fejér László Ödön szenátort, valamint Kovászna megye testvérmegyéje, Veszprém vármegye önkormányzati képviselőit, Polgárdy Imre elnököt és Imre László vármegyei jegyzőt, a helyi önkormányzat képviselőit, a kézdivásárhelyi iskolák vezetőit és diákjait.

Az ünnepség elején a 15-ös Székely Határőr Gyalogezred és a kézdivásárhelyi huszár hagyományőrzők álltak díszőrséget a Vetró András szobrászművész által készített, bronzba öntött plakettek alatt. Bejan András, az iskola igazgatója, felelevenítve a 175 évvel ezelőtti gyászos eseményeket hangsúlyozta, hogy a főgimnázium méltó módon állít emléket a 13 vértanúnak és gyóntatópapjuknak, akik a szabadságért áldozták az életüket. „2012-ben emléket állítottunk Sujánszky Euszták pap tanárnak, iskolánk egykori nevelőjének, aki utolsó pillanatban lelki békét, Isten békéjét, a megnyugvást nyújtotta a hősöknek. Ma, 2024. október 6-án örök emléket állítunk a vértanúknak azzal, hogy arcképüket bronzba öntve elhelyezzük iskolánk falára. Valljuk, a múltat tisztelni, annak emléket állítani kötelesség” – mondotta az igazgató, egyúttal köszönetét fejezve ki Potápi Árpád Jánosnak, hogy a bronzplakettek elkészítését felpártolta, Vetró Andrásnak, az iskola nyugdíjas tanárának pedig a plakettek elkészítéséért.

Potápi Árpád János államtitkár beszédében az együvé tartozás és az összefogás szükségességét domborította ki, kitérve a székelységben élő örök szabadságvágyra is. „Itt, Kézdivásárhelyen is fegyvert fogtak a székelyek, és a régi katonaneveldéből is csatlakoztak az ifjú honvédek. Természetesen arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy itt öntötték Gábor Áron híres ágyúit, ezzel pedig Kézdivásárhely lett a szabadságharc egyik hadiipari központja. Mindezért ma is büszkék vagyunk a városra és Kézdivásárhely rettenthetetlen szabadságharcosaira. Öröm látni, hogy erre az örökségre Önök, kézdivásárhelyiek is büszkeséggel gondolnak. Ezt bizonyítja az is, hogy a mai napon az emlékezés mellett ünneplésre is van okunk, amiért mindenekelőtt Vetró András szobrászművész úrnak tartozunk hálával, aki megalkotta a 13 aradi vértanú bronzplakettjét. Ugyancsak köszönet illeti polgármester urat és Kézdivásárhely önkormányzatát, valamint igazgató urat és a Nagy Mózes Főgimnázium vezetőit, akik a vértanúk kivégzésének 175. évfordulója alkalmából kötelességüknek érezték, hogy a plakettekkel adózzanak a vértanúk emléke előtt.

Magyarország Kormánya és a Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről mindig örömmel támogatjuk az ehhez hasonló kezdeményezéseket, mert ebből is látszik, hogy mi, magyarok olyan nemzet vagyunk, amely büszke nagyjaira és méltó módon tiszteleg az Ő emlékük előtt” – hangsúlyozta az államtitkár.

Fejér László Ödön szenátor kérdést intézett a hallgatósághoz: mit teszünk ma, mi tehetünk ma annak érdekében, hogy a történelmi nagyjaink, hőseink által hátrahagyott szabadságot, méltóságot, nemzeti büszkeségünket megőrizzük, életben tartsuk? Amikor eljön a számadás pillanata, felemelt fővel nézhetünk szembe önmagunkkal? Megengedjük azt, hogy politikai érdekek, a pénz, a hatalom elszakítson minket családjainktól, barátainktól, nemzettársainktól azért, hogy hamis ideológiáknak, liberális eszméknek, globalizációs törekvéseknek helyet adjunk? – folytatta a kérdések sorát, majd így fogalmazott: „Azt gondolom, hogy ezzel szentségtelenítenénk meg mindazt, amiért a vértanúk életüket adták. Ezt sem velük szemben, sem unokáinkkal szemben nem engedhetjük meg magunknak. Nem tiporhatjuk el történelmünket és nem áldozhatjuk fel jövőnket!” – hangsúlyozta a politikus.

Utolsóként Vetró András szobrászművész is szólt néhány szót, reményét fejezve ki, hogy a jövő év október hatodikán Mezőhegyesen is leleplezhetnek ugyanilyen plaketteket.

A megemlékezésen közreműködtek a patinás oktatási intézmény 5–12. osztályos tanulói, akik alkalomhoz illő versekkel, dalokkal, néptánccal adóztak a vértanúk emlékének. A műsort betanította Dezső Zelinda énektanár, Rancz Teréz és Tamás Anna Mária tanárok, valamint Fákó Alpár néptáncoktató, az esemény végén a jelenlévők elhelyezték a kegyelet koszorúit.

Az aradi 13 vértanú plakettjeinek bronzba öntését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.