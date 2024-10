Egy maroknyi székelyudvarhelyi szurkolótól volt hangos a Sepsi Aréna, ám nem kedvenceik, hanem a házigazda zöld-fehérek kezdték jobban a rangadót. A 3. percben Kanyó tört kapura, lövését azonban védte Toniță. A 6. percben Gáll egy szép egyéni akció végén hatalmas bombával megszerezte a vezetést a háromszéki csapatnak (1–0). Válaszként előbb Bálint, majd Hadnagy és Gavrilă veszélyeztetett, viszont gólt nem tudtak lőni. Az első játékrész felénél Mánya és Kusztos előtt adódott óriási ziccer, kevéssel később Czintos lábában maradt a szentgyörgyiek második gólja. A 12. percben Papp egymás után két bravúrt is bemutatott, aztán ismét Kanyó és Czintos hagyott ki ígéretes helyzetet. A 16. percben Kanyó kapufát lőtt, majd a 18. percben egy szögletet követően egyenlített az FK, miután Gavrilă a léc alá bombázott (1–1).

A fordulás után az udvarhelyi alakulat volt aktívabb, amely Miklós és Hadnagy révén majdnem megszerezte a vezetést. A 26. percben Gáll lövésénél kellett résen lennie a vendégek hálóőrének, majd Máthis előtt is adódott lehetőség. A folytatásban az FK átvette a mérkőzés irányítását, és Dudău négyszer is próbálkozott lövéssel. A 27. percben egy szöglet után Kanyó vette be a Hargita megyeiek kapuját (2–1), amire Kedei kapufával és Gavrilă távoli kísérletekkel felelt. A 33. percben Gavrilă duplázott (2–2), majd a 37. percben Kedei bivalyerős lökete átcsorgott a kapufa és Papp jobb lába között, ezzel pedig előnybe került az Udvarhely (2–3). Innen vészkapussal támadott a Sepsi-SIC, ám legényeink nem találták az ellenszerét a jól záró vendégvédelemnek, így az utolsó dudaszóig már nem született újabb gól (2–3). A fegyelmezetten védekező és jó játékkal előrukkoló sepsiszentgyörgyi együttes komolyan megdolgoztatta az éllovast, és talán a döntetlent is megérdemelte volna. Szép volt, fiúk!

Teremlabdarúgó 1. Liga, 5. forduló: Sepsi-SIC–FK Székelyudvarhely 2–3 (1–1).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 210 néző. Vezette: Andrei Mihalcuț és Robert Spaiu. Sepsi-SIC: Papp–Kanyó, Veress, Mánya, Máthis (cserék: Soós, Ilyés, Kusztos, Korodi, Czintos, Gáll, Király, Vajna, Fábián). Edző: Mánya Szabolcs. FK Székelyudvarhely: Toniță–Boga, Dudău, Tankó, Gavrilă (cserék: Péter, Bálint, Kedei, Miklós, Hadnagy, Kerestély, Tompea). Edző: Florin Ignat. Sárga lap: Veress (20.), illetve Tankó (34.). Gólszerző: Gáll (6.), Kanyó (27.), illetve Gavrilă (18., 33.), Kedei (37.).