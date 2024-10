Újabb marosvásárhelyi versenyen vettek részt a Sepsi ISK sportolói, akik a szeptember végi Mircea Buhlea és Marosi Atléták Emlékversenyt követően az elmúlt hétvégén a Kis Atléta Kupán tették le névjegyüket. A szentgyörgyiek mérlege tíz dobogós pozíció, valamint négy negyedik és hat ötödik helyezés volt. A Révész Katalin által felkészített versenyzők közül Támpa Emma (2016) 40 méteren és 200 méteren harmadikként, míg távolugrásban a negyedik helyen végzett. Csapattársai közül Incze Flóra (2014) távolugrásban és 300 méteren is ötödik lett, Muntyán Ivett (2013) a 400 méteres próbát a negyedik idővel teljesítette, míg távolugrásban ötödikként zárt, Balázs Norbert (2013) pedig 50 méteren, távolugrásban és 400 méteren egyaránt az ötödik helyen fejezte be az egynapos via­dalt. Horovitz Hanna tanítványai közül Nagy Nóra (2013) a legjobbnak bizonyult 400 méteren és második lett távolugrásban, ezzel pedig elnyerte a korosztálya legjobbjának járó díjat. Baki-Jákó Apor (2013) a dobogó összes fokára felállt Vásárhelyen: 400 méteren az első, távolugrásban a második, 50 méteren pedig a harmadik helyen végzett. Mellettük Sándor Csaba (2013) 400 méteren másodikként szaladt át a célvonalon, míg Dániel Nóra Kata (2015) minden versenyszámában – 200 méter, távol­ugrás, 40 méter – második volt. Továbbá Boldizsár Boglárka (2014) és Luka Petra (2016) negyedik lett – előbbi 40 méteren, utóbbi 200 méteren.

Daniel Attila első Gyergyóban

Vasárnap első alkalommal rendezték meg az Oltforrás Trail terepfutóversenyt, amely Gyergyószentmiklósról indult, érintette az Olt forrását Kovácspéternél, és gyergyói céllal ért véget. A mezőnyben ott volt a sepsiszentgyörgyi Daniel Attila is, aki a félmaratoni távon tette próbára magát, és 1:59:25 órás időeredménnyel megnyerte a férfiak versenyét, valamint a 19–29 évesek kategóriáját is. Sportolónk elmondta, hogy rajt-cél győzelmet aratott, és minden úgy alakult, ahogy a verseny elején megtervezte, a győzelmet pedig annak ellenére is megszerezte, hogy az időjárási körülmények nem voltak a legkedvezőbbek. Futónkat Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, a Prodent, az Unstoppable és a Salvia gyógyszertár támogatta. (tibodi)