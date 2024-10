Zenés utazás a 17. századba

A baróti régizene-együttes által minden évben megszervezett találkozónak nem először és minden bizonnyal nem is utoljára volt helyszíne az olaszteleki kastélyszálló, hiszen annak tulajdonosai, Rácz Lilla és Attila, mint azt lapunknak is már többször hangsúlyozták, örömmel adnak otthont a hasonló rendezvényeknek, így próbálva meg friss színt vinni a helyi közösség életébe és Erdővidék kulturális palettájára. A színvonalas, szép rendezvény résztvevőinek egyúttal alkalmuk nyílt meglátogatni a kastélynál 2022-ben berendezett, 1680 újratöltve című kiállítást is, ahol modern technológia segítségével utazhatunk vissza mintegy 350 évet az időben.

A találkozónak ezúttal egyetlen meghívott vendége volt: a 2007-ben alakult dévai Renaissance zene- és táncegyüttes. Vezetőjük, Gáspár-Barra Réka elmondta: a kapcsolatuk a baróti régizene-együttessel szépen alakul, tudnak egymás tevékenységéről, bátorítják is egymást a Kovászna megye Tanácsa által is támogatott Székelyföld–Szórvány partnerségi program keretében. Az olaszteleki találkozón bemutatott, Édes Susa! című táncjátékuk Bethlen Gábor erdélyi fejedelem életéből elevenített fel mozzanatokat, éspedig a Károlyi Zsuzsannával kötött házasságának, illetve fejedelemmé választásának eseményeit örökítve meg a korabeli táncok segítségével.

A Kájoni Consort fellépése után a dévaiakkal közös örömtánc következett, melybe a hallgatóság is bekapcsolódhatott, érzékelve, milyen lehetett egy 17. századi tánc­est hangulata. A rendezvényen Gyulai-György Éva zenetanárnő, a Kájoni Consort művészeti vezetője úgy fogalmazott, minden évben próbálnak valami újdonságot vinni a régizene-találkozókba, ami idén a tánc és a történelem összefonódása volt. Rácz Lilla, az olaszteleki kastély tulajdonosa pedig örömét fejezte ki, hogy ismét vendégül láthatták a régi zene kedvelőit, mint mondta, már természetes, hogy a kastélyban a régi korok muzsikája is felcsendül, annak helye ott van az ódon falak között, melyek oly sok képi emléket is őriznek múltunk zivataros évszázadaiból.