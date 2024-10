Demeter János zenélő természetfotói

A sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Vadászati Múzeumban csütörtökön késő délután nyílt meg Demeter János igen szép kivitelezésű, madarak és vadak különleges pillanataira villantó természetfotó-tárlata. A zenéhez szívvel-lélekkel kötődő fotós a barokk művészet és a természet között is kapcsolatot teremt, mivel a barokk stílust a gazdag díszítettség, dinamikus formák és érzelmi túláradás jellemzi. Ahogy a fotós fogalmaz: „zenélő képei” egy életérzést jelenítenek meg, melynek egyik alapja az a tényszerűség, hogy „a barokk gyönyörű”. A Barokk... természetesen című különleges összeállítás jobbára Székelyföldön készített fotográfiákat kínál a nézőknek, képei mellé a fotós – teljesen egyedi módon – barokk zeneműveket is társított. Mindenik fotó alatt található egy QR-kód, amely beolvasható okostelefonnal, majd fülhallgató segítségével meghallgatható a hozzá illesztett megfelelő muzsika.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke úgy fogalmazott, számára öröm és megtiszteltetés, hogy jelen lehet e remek kiállítás megnyitóján, e köszöntést pedig gondolkodás nélkül vállalta. Egyrészt azért, mert személyes, baráti szál fűzi Demeter Jánoshoz, akit legalább harminc éve ismer: láthatta különböző élethelyzetekben, aktív politikusként, évekig naponta találkoztak; majd azt is követhette, amint – fényképezőgépével vagy anélkül – kíváncsian és érdeklődően, alázattal, mértéktartóan, „jó emberként” közelít a természethez. Demeter János művészete kapcsán megjegyezte: természetfotói kevés fénnyel jól megrajzolt remekművek. Ezek megvalósításához szükséges a természet szeretete és ismerete, az alázat, a türelem, a mesterségbeli tudás, és még ez sem elég: e mellé kell a látásmód, a művészi adottság, enélkül ugyanis a fotográfia csupán a valóság silány másolata marad. Mindezekkel rendelkezni kell, ez az a művészi talentum, amit a Teremtőtől kapunk, amelyet tanulva gyarapítani, szorgalommal kamatoztatni szükséges, hangsúlyozta Kelemen Hunor. Demeter János e művészi képességgel és tudással egyaránt rendelkezik, kiállított képei ezt ékesen bizonyítják, de ez esetben még ennél is többről van szó: ő ugyanis képei mellé még barokk muzsikát is ajánl, ezzel közelebb engedi magához a nézőt, összekapcsolja a képiséget a zenével, így kapjuk a nem mindennapi művészi élményt, zárta gondolatait.

Szebeni Zsuzsanna, a Liszt Intézet sepsiszentgyörgyi képviseletének vezetője megnyitóbeszédében kiemelte: Demeter János egész életpályájára jellemző, hogy állandóan elfoglalt, és amit cselekszik, azt nagy elkötelezettséggel teszi. E mostani impozáns képsorozata az elmúlt tizenkét év történéseiről is szól, természetfotói révén felhívja a figyelmet a természeti nevelés és értékek fontosságára. Természetben rejtőzködő fotográfusként Demeter János célja nem szokványos módon leképezni az életet, zenélő fotóival kiragadja a beszédes, varázslatos pillanatokat, képeivel a lényegre koncentrál, összegezett Szebeni Zsuzsanna.