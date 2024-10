A két kisebbik magyar pártnak és a szórványnak is befutó helyet biztosít az RMDSZ a parlamentben: a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) tegnap véglegesítette a parlamenti választáson induló jelöltjeinek listáját Kolozsváron. A döntés értelmében megyénkben a harmadik képviselői helyet kapja az egyik kis párt, így Könczei Csaba RMDSZ-es képviselő a bizonytalannak tekinthető negyedik helyről próbálhat újrázni. A másik kis párt jelöltje a Hargita megyei, a szórványt képviselő jelölt a Maros megyei listán indulhat.

A szórvány jelöltje Markó Attila lett szoros verseny után. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője és szóvivője, Csoma Botond az SZÁT ülése után elmondta: az utóbbi két parlamenti ciklusban egyedüli jelöltként a nagyszebeni Benedek Zakariás volt az RMDSZ-frakció szórványképviselője, idén azonban komoly verseny alakult ki, mivel az SZÁT-hoz hét pályázat is érkezett. Végül a titkos szavazás második fordulójában a brassói származású, jelenleg megyénkben élő Markó Attila – a Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatása miatt felfüggesztett börtönre ítélt, majd megalapozatlannak bizonyult vádak sokaságával meghurcolt – volt kisebbségügyi államtitkár és volt háromszéki képviselő 15–13 arányban nyerte el a jelöltséget a Fehér megyében szórványegyesületet vezető Bodoczi Annamária előtt. Parlamentbe juttatásáról ezúttal az RMDSZ Maros megyei szervezete gondoskodik, amely képviselőházi listája harmadik, befutónak számító helyén indítja Markó Attilát.

Az RMDSZ ugyanakkor befutó helyet biztosít parlamenti jelöltlistáin az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) és a Magyar Polgári Erő (MPE) egy-egy jelöltjének is. A két kisebbik magyar pártnak az RMDSZ a velük külön-külön megkötött korábbi megállapodás értelmében enged át egy-egy „biztosra vehető” parlamenti mandátumot a Hargita megyei képviselői lista ötödik, illetve a Kovászna megyei lista harmadik helyén. Négy évvel ezelőtt ugyanígy jutott a parlamentbe az EMSZ két politikusa: Zakariás Zoltán, akit azóta a párt elnökévé választottak, és az EMSZ-ből időközben kilépett Kulcsár-Terza József, aki tavaly jegyezte be új pártját, az MPE-t. Csoma Botond szerint az SZÁT tegnap csak elvi döntést hozott a két kisebbik pártnak felajánlott helyekről, ezek elosztásáról és a jelöltek személyéről további egyeztetéseket kell még folytatni. Ez nem lesz feszültségmentes: a Háromszéki Képviselők Tanácsa múlt hétfőn egyértelműen jelezte, hogy legfeljebb a negyedik, „billegő” helyen hajlandó befogadni Kulcsár-Terza Józsefet, akinek alakulata a júniusi választások előtt Kézdiszéken és Erdővidéken is negatív kampányt folytatott, és a Krónika beszámolója szerint Hargita megyében sem éppen harmonikus a Székelyudvarhelyen élő Zakariás Zoltán és az RMDSZ közötti kapcsolat.

A megyei szervezetek javaslataihoz képest az SZÁT még egy módosítást eszközölt: a Kolozs megyei jelöltlista második – szintén befutónak tekintett – helyén indítja Szilágyi Dórát, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnökét. Csoma Botond elmondta, hogy több területi – a Szatmár és Szilágy megyei – szervezet is szóba került, amikor az SZÁT befutó helyet keresett a szövetség ifjúsági szervezetének számító MIÉRT elnöke számára, és végül az bizonyult a Kolozs megye mellett szóló döntő érvnek, hogy Kolozsváron sok egyetemista tanul, erős ifjúsági szervezetek működnek.

A parlamenti választásokat december elsején tartják meg. Az RMDSZ-nek jelenleg 20 képviselője van a bukaresti törvényhozásban (Zakariás Zoltánt és Kulcsár-Terza Józsefet is beszámítva), és 9 szenátora, ezt a létszámot szeretnék megtartani.