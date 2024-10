Második mandátuma a koronavírus-járvány évében kezdődött, ezért 2020-ban csak 3 millió lejre utazott, 2021-ben 7,7, 2022-ben azonban már 17 millió lejre, 2023-ban pedig 41,1 millió lejre; ekkor tette legvitatottabb útjait, köztük a tíznapos afrikai és kilencnapos dél-amerikai kiruccanásokat, amelyeken kevesebb hivatalos programja volt, mint szabadnapja. Az idén augusztusig 20 millió lejre rúgtak Iohannis külföldi útjainak kiadásai, az elnöki hivatal 135 millió lejre tervezett éves költségvetését pedig nemrég 7 millió lejjel egészítette ki a kormány. 2015-ben az államfő éves költségvetése 37,4 millió lej volt. Összehasonlításul: Csehország államfőjének idei költségvetése 96 millió lejnek felel meg. Igaz, ő tavaly saját zsebéből vett repülőjegyet az angol király koronázási ünnepségére, és menetrend szerinti járattal utazott (nem egészen 1800 euróért), amikor Iohannis – az európai vezetők közül egyedüliként – 85 ezer euróért bérelt luxusrepülőt Londonba. (Profit.ro)

TÚL NEHÉZ AZ ISKOLATÁSKA. Az egészségügyi szabályok szerint egy tanulónak nem szabadna a saját súlyának 10 százalékánál többet cipelnie, de a valóságban az iskolatáskák súlya gyakran túllépi ezt a határt. Különösen a 11 és 14 év közötti diákok cipelnek naponta körülbelül 10 kilogrammot, szemben az ajánlott 4 kilogrammal. Dr. Cătălin Botez gyermeksebész és ortopéd sebész szerint a gyermek súlyának 10 százalékát meghaladó súlyú hátizsák izomfájdalomhoz vagy a csontrendszer átmeneti károsodásához vezethet. Az orvos szerint egy 7 éves, 23 kg körüli súlyú gyermek legfeljebb 2,3 kilogrammos hátizsákot vihet. Egy 12 éves, 40 kg-os súlyú kiskamasz esetében a hátizsák legfeljebb 4 kg lehet, egy 16 éves, 55 kilós tinédzser lánynak pedig legfeljebb 5,5 kilós hátizsákot kellene cipelnie, azt is helyesen: a pántokat mindkét vállon, megfelelő hosszúságra beállítva, hogy a hátizsák jól illeszkedjen a gyermek hátához, és a hátizsák alja egy szintben legyen a gyermek övével. Ez a szabály a felnőttek esetében is érvényes, a normális alkatú, nem feltétlenül sportos felnőtt is csak testtömegének 15 százalékát cipelheti, azt is korlátozott ideig. (Maszol)