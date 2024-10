Nem hajlandó forrásokat biztosítani a bukaresti szakminisztérium a háromszéki környezetvédelmi ügynökségnek, hogy tatarozzák az intézmény sepsiszentgyörgyi székhelyét, mely egy beázás nyomán a járókelőkre nézve is veszélyessé vált: hull a vakolat a homlokzatról. Gheorghe Neagu, a hivatal vezetője szerint több rendben is a tárcához fordultak, eleinte válaszra sem méltatták őket, majd közölték, hogy nincs pénz.

Az igazgató a prefektúra havi sajtótájékoztatóján beszélt a helyzetről annak kapcsán, hogy a napokban a közösségi médiában, valamint a sajtóban olyan információk jelentek meg, miszerint az ügynökség nem törődik az emberek biztonságával, nem hajlandó tenni a homlokzat megjavításáért. Neagu rámutatott, a probléma nem új keletű, az épületen legutóbb 2008-ban végeztek javításokat, azóta a tető állapota alaposan leromlott, tavaly óta ázik a felső szint, az irodákban megjelent a penész. Nagyobb gond, hogy a homlokzat felőli részen a vakolat kezdett leválni, és ez tényleg veszélyezteti a járókelőket.

Az idei költségvetésbe terveztek belefoglalni 70 ezer lejt, melyből nem csak a tetőn és a külső falon lévő sérülést javíttatták volna meg, hanem az érintett irodákat is rendbe tudták volna hozni. Az összeget azonban végül a minisztérium nem tette be az intézmény költségvetésébe. Július végén átiratban kértek 60 ezer lejt, hogy elvégezzék a javításokat a tetőn és a homlokzaton, illetve az irodákat kifessék, mert egyre rosszabb a helyzet. Alaposan megindokolták, hogy miért lenne sürgős a beavatkozás – forgalmas főút mentén található az épület, sokan használják a járdát, óvoda is működik a környéken, emiatt gyerekek is gyakran járnak arra –, de a szaktárca még csak válaszra sem méltatta őket.

Szeptember 10-én újabb átiratban már csak 25 ezer lejt kértek ugyanarra a célra, miután egy vállalkozóval egyeztettek, és kiderült, hogy ennyiből is megoldható lenne a beavatkozás. A minisztérium ez alkalommal válaszolt: az erre vonatkozó költségvetési tétel keretében nulla lej áll rendelkezésre, így nem tudnak adni semmit. „Részünkről megtettünk mindent, tényleg ronda és veszélyes az épület ebben az állapotban, a penész is egyre csak terjed, de egyszerűen nem kapunk pénzt a minisztériumtól” – szögezte le az igazgató.