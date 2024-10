Tisztelt előfizetőink!

A szomszédos Hargita megye napilapja ugyanis októbertől a sepsiszentgyörgyi nyomda helyett a kolozsvárit választotta, a fajlagos nyomdaköltségek növekedése pedig jelentősen, csaknem duplájára növelte a nyomdaszámlánkat. Ezért nehéz szívvel ugyan, de mi is arra kényszerülünk, hogy lapunk bérleti árát november elsejétől hat lejjel, vagyis valamivel több, mint tíz százalékkal emeljük. A szabad árusításban forgalmazott lap ára 50 banival lesz több.

Legutóbb év elején kellett drágításhoz folyamodnunk, de az Európai Unió legmagasabb inflációját mindannyian a zsebünkön érezzük. Ez azt is jelenti, hogy az újság előállítása kapcsán folyamatosan növekedtek és növekednek a költségeink. S mivel az újság előállításának – papír beszerzése, nyomda kifizetése, bérek fedezése – és kézbesítésének – szállítás a megye egész területére, kézbesítők kifizetése – költségét legnagyobb részt az eladott példányokból befolyt pénzből fedezzük, ezért ismét áremelésre kényszerülünk.

Előfizetőink megértését kérjük, bizalmukat, hűségüket köszönjük, mi pedig a magunk módján továbbra is arra törekszünk, hogy az egyre nehezebb körülmények közepette is megbízható információkkal, tartalmas olvasmánnyal szolgáljunk mindennap. A jelmondatunkban is megfogalmaztak szerint: naponta értéket kívánunk vinni otthonukba!

Háromszék