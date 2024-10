Jubileumi kiadásához érkezett a sepsiszentgyörgyi pulzArt kortárs művészeti fesztivál: október 11–13. között tizedik alkalommal szervezik meg. Idén is toboroznak fiatal önkénteseket, akik segítenek lebonyolítani a fesztivál programjait, az érdeklődők október 8-ig jelentkezhetnek.

A szervezők közleményükben rögzítik, az évente új tematikával jelentkező rendezvény ezúttal „az időtlen, low-tech megoldások és a 21. századi high-tech világ találkozásának pulzusát tapogatja le színházi, irodalmi, zenei, közösségi élményeken keresztül”. Az idei programot spanyol, francia, lengyel, magyarországi és székelyföldi művészek előadásaiból, alkotásaiból állították össze.

Zene tekintetében több műfajból válogathatnak az érdeklődők, például „elektronikával fűszerezett dzsessz­koncertet ad a lengyel zenei szcéna egyik legígéretesebb új zenekarának tartott Klawo”. Lesz továbbá Fonexoszkóp „meditatív hangtájutazás”: e „hanginstalláció révén a fesztiválozók belehallgathatnak a város szívverésébe, természetes zörejeibe és morajlásaiba”. A bakelitlemezek kedvelői számára Vinyl Fair néven lemezvásárt szerveznek, a szombat esti pulzPartin pedig a budapesti Infra­gandhi mellett helyi előadók is fellépnek, köztük Bocsárdi Ma­gor és a Prezeng elektro­akusztikus formáció.

A színházkedvelők számára is vonzó programot állítottak össze: a barcelonai Insectotròpics előadó- és látványművészeti társulat Orpheus című előadását mutatja be, amely „a színházat, a videót, a zenét és a vizuá­lis művészetet innovatív, multidiszciplináris élménnyé ötvözi”. Emellett a sepsiszentgyörgyi színészekből – Göllner Boróka, Derzsi Dezső, Kónya-Ütő Bence, Pálffy Tibor – verbuválódott Teátrum P!Ng! címmel színházi kísérletet ígér. A rendezvény irodalmi meghívottja Dan Sociu költő, aki Victor Nicolae Ciobanu előadóművésszel román nyelvű zenés verselő­adást tart, „a hang és a vers, a zene és a költészet kapcsolatát, határait kutatják”.

Emellett táskakészítő műhelymunkát is szerveznek, illetve sokszorosító technikákat ismertetnek. Albert Levente sepsiszentgyörgyi képzőművész, lapunk munkatársa Encode, decode című „hangzó” kiállításával jelentkezik, „a vizuális műalkotások hangra való leképezése a műélvezet új dimenzióit nyitja meg”. A szervezők megjegyzik: a 10. pulzArt kortárs művészeti fesztivál több ingyenes programot kínál, a fizetős elő­adásokra 10–50 lej közötti a belépők ára, diákok és nyugdíjasok fél áron szerezhetik be kedvezményes jegyeiket. Jegyek október 3-ától válthatók az www.eventim.ro weboldalon, október 7-étől a sepsiszentgyörgyi városi kulturális szervezőirodában személyesen is lehet teljes árú és kedvezményes jegyeket venni, kizárólag készpénzfizetéssel. Részletes program, jegyekkel kapcsolatos információ a pulzart.ro weboldalon olvasható. (mol)