Igaz, az a szabály – mint Kelemen Hunor is említette –, hogy a miniszterelnököt az államelnök nevezi ki, és elméletileg a parlamenti választáson győztes párt alakíthat kormányt, de ezt nem mindig tartják be. Még az Európai Unió nálunk sokkal demokratikusabbnak titulált országaiban (például Hollandiában vagy Ausztriában) sem, úgyhogy ezért minket sem ítélnének el.

Nálunk a Szociáldemokrata Párt (PSD) első alelnöke, Sorin Grindeanu azt mondta az Antena 3 hírtelevízióban, hogy a szélsőséges, aranyos AUR-osokkal kizárják az együttműködést, sőt, a liberálisokkal sem muszáj közösen kormányozniuk, annál inkább az RMDSZ-szel. És ha Marcel Ciolacut államelnöknek választják, adhatnák a magyarok a miniszterelnököt is. Erre azt válaszolta Kelemen Hunor, hogy az RMDSZ-nek legalább öt olyan politikusa van, „aki képes lenne vezetni egy koalíciós kormányt”. Grindeanu felvetését „kollegiális és szép” gesztusnak tartja Kelemen, de szerinte az államelnöknek be kellene tartania az állampolgároknak a választásokon kifejezett akaratát, amikor kormányalakításra kér fel egy pártot. De kérdem én: mi történik, ha a románok nagy többsége, látva azt, hogy mennyi sok szépet és jót mondanak az RMDSZ képviselő- és szenátorjelöltjeiről, rájuk szavaz, az RMDSZ kapja a legtöbb voksot, és az államelnök emiatt kénytelen lesz a magyarokat felkérni kormányalakításra? Grindeanu felvetését a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban aztán később finomította a pártelnök Marcel Ciolacu, aki azt mondta, hogy nem nevezné ki miniszterelnöknek Kelemen Hunort, mert meg van győződve, hogy azt visszautasítaná. Közben viszont kiderült az is, hogy a liberálisokkal (PNL-vel) való együtt kormányzás immár csak látszat-együttműködés, ahogy azt Rareș Bogdan megmondta, és az politikai szempontból már nem is létezik, csak kormányzati és technikai szinten.

Most folyik a találgatás, hogy mi az oka a nagy udvarlásnak, szerelmi vallomásnak az RMDSZ irányában, ami a PSD számára szavazatvesztésekkel járhat a szélsőséges AUR-osok javára. Így nem politikai baklövés-e, amit elkövetett Grindeanu? Azt is tudni vélik, hogy ezzel a javaslattal megmutatták a macskát a PNL-s egérnek, amelyik, úgy tűnik, egyre kisebb, gyengébb, és csak rájuk akarnak ijeszteni azzal, hogy esetleg nélkülük is tudnának kormányozni, mert ők viszont azzal ijesztgetik a PSD-t, hogy jobboldali összefogással kitúrhatják őket a kormányzásból. (Megy a kölcsönös ijesztegetés.) Azt is feltételezik, hogy ezzel a gesztussal (a miniszterelnöki funkció magyaroknak adásának ígéretével) a magyarok szavazatait akarják megszerezni az elnökjelölt Marcel Ciolacunak (mármint a második fordulóban). Ezzel szavazatokat veszíthetnek, illetve növelhetik az AUR-ra voksolók számát. Még az a szerencse, hogy Iohannis elnöknek már nem nagyon van szava, aki meg tudná mondani, hogy a PéSZéDé el akarja adni Erdélyt a magyaroknak. Különben is, most nem Marcel Ciolacu, hanem Sorin Grindeanau akarja azt áruba bocsátani. De az is lehet, hogy nincs más, aki megszólaljon magyarul, mint leköszönő elnökünk, hogy: Ionopot chivanoc, PéSzéDé.

Ezért lehet, hogy nő a honvédők száma, akik a szélsőséges AUR-osokra szavaznak. No és ha nő? Nem lehet tudni, hogy a PSD-sek nem direkt azt szeretnék-e elérni, hogy George Simion kerüljön az elnökválasztás második fordulójába, akit könnyebben legyőzhetne Ciolacu, mint a többi jelöltet: Mircea Geoanăt, Nicolae Ciucăt, Elena Lasconit.

De az elemzők, úgy látszik, arra nem gondolnak, hogy ha még sokáig dicsérik Kelemen Hunort a szocdemek, az elnökválasztás második fordulójába bejuthat a magyar jelölt, és Marcel Ciolacuval fog megmérkőzni, aztán pedig lehet, hogy a románok nagy többsége az RMDSZ-es jelöltre fog szavazni. Na mármost, ha Kelemen Hunor megnyeri az elnökválasztást, ő kinevezhetne egy (magyar) miniszterelnököt, és van bőven olyan politikusuk, aki kézbe vehetné a kormányt, amelyben a legtöbben magyarok lennének a miniszterek.

Fotó: Facebook / Kelemen Hunor