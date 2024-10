Elhalálozás

„Lecsukott szemmel még látom a lelkét / ki mellettem ül és nékem mesél... / nem maradt utánad más, csak az emlék.” (Szabó Balázs)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a maksai

DEMETER MAGDALÉNA (MAGDOLNA)

– szül. FORRÓ –

életének 94. évében, 22 év özvegység után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Utolsó útjára 2024. október 9-én 14 órakor kísérjük a maksai ravatalozóháztól, részvétfogadás egy órával azelőtt.

Búcsúznak gyermekei, unokái, dédunokái, veje, menye, keresztgyermekei, rokonai, szomszédai

1119456

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték, szerették, hogy a szeretett élettárs, édesanya, testvér, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon, barát, szomszéd, kolléga,

SZÉKELY IBOLYKA

(szül. FEKETE)

életének 83. évében méltósággal viselt betegség után 2024. október 1-jén visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk hamvait október 10-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Élettársa, Budai Ferenc

és a gyászoló család

4333150

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a zágoni

özv. RAB ANNA

(szül. DÁRI)

életének 87. évében csendesen elhunyt.

Drága halottunk temetésére 2024. október 10-én, csütörtökön 14 órakor kerül sor a zágoni ravatalozóháztól a református temetőben.

Részvétfogadás szerdán

17–19 óráig, valamint a temetés napján 13 órától.

Drága szerettünk, emléked szívünkben örökké élni fog, nyugodj békében

Isten országában.

A gyászoló család

4333154

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, dr. MÉZES LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4333153

Megemlékezés

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Csend ölel át, és szeretet. A néma csendben halljuk hangodat, a csillagok fényénél látjuk arcodat. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi erőd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Szomorú tekintet volt a két szemedben, néhány perc múlva a szíved is megpihent. Az élet csendesen megy tovább, de a fájó emlék elkísér egy életen át.

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagyapára és dédire, a sepsikőröspataki

id. SZABÓ LÁSZLÓRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

1119454

A gyertya ég könnyektől ázva, / Lelkedre odafenn angyalok vigyáznak. / Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád, / Ma is lehajtott fejjel emlékezem rád. Fájó szívvel emlékezem 2024. október 9-én, halálának 20. évfordulóján a kovásznai BARTHA ALBERTRE.

Bánatos lánya

21013

Megpihent szíved, szemed álomba merült, / Felszállt a lelked, angyalok közé került. / Nappal angyalként jössz hozzánk, / Éjjel csillagként ragyogsz. / Igaz nem látunk, de tudjuk, / Fentről mindig ránk mosolyogsz.

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk

id. SÉRA ESZTERRE halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Özvegye, három lánya

és azok családja

4333157

Van fájdalom, mely a földön marad, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz. Van élet a lélekben odaát, van hova küldeni egy imát.

Fájó szívvel emlékezünk a málnási id. DATKI ISTVÁNRA halálának 34. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.

Özvegye és fia

4333107

„A szeretet soha el nem múlik.” (1Kor. 13:8)

Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre, a kilyéni KONDOR ANNÁRA és KONDOR ZOLTÁNRA, akik három éve távoztak szeretteik köréből. Pihenésük legyen csendes, emlékük szívünkben örökké élni fog.

Két lányuk és azok családja

4333135

Múlik az idő, múlik az élet, / Szertefoszlanak a rég dédelgetett, szép évek. / Vágyakozva nézem a csillagos eget, / S remélem, majd egyszer ott lehetek veled. // Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, / Míg a földön élünk, nem fogunk feledni. / Mikor itt voltál, minden szép volt s tiszta, / De most sivár az élet, mert

nem jössz vissza.

Fájó szívvel emlékezünk a lisznyói

PRÁZSMÁRI PIROSKÁRA halálának 15. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos hozzátartozói

4333137

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesanyára,

BIRÓ BERTÁRA, akit három éve kísértünk utolsó földi útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4333149

Míg e földön élünk, a fájdalom megmarad, mindig érezni fogjuk hiányodat. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a zágoni RAB CS. BÉLÁRA halálának harmadik évfordulóján.

Szerető lányai, vejei, unokái és dédunokái

4333155