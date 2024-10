A nagy hagyománynak örvendő rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra és az egészségmegőrzésre, ezt a mozgás népszerűsítésén túl kísérő programokkal is igyekeztek elősegíteni. A vége felé tartó év ötödik Mozgó Délutánjára mintegy ötvenen neveztek be, akik tollasoztak, asztaliteniszeztek, sakkoztak Perdi Róberttel, székjógáztak Hodor Enikővel, szaladtak. A kisebbek mikádóztak, origamiztak, jengáztak és a szervezőknek köszönhetően különböző fajátékokat is kipróbálhattak. Nagy népszerűségnek örvendett a Beke István Attila által tartott dartsbemutató. A szervezők örömére nemtől, korosztálytól függetlenül sokan ki is próbálták ezt.

A keddi esemény legnépszerűbb programjának a harmadik alkalommal megszervezett malombajnokság bizonyult, melyet a csíkszeredai Sánta Elemér, a székelyföldi malomjáték-mozgalom vezetője és a Malom-világszövetség alelnöke vezetett le. Tizenketten neveztek be a többórás versenyre, ahol az alábbi eredmények születtek: első Perdi Róbert, második Kis Csenge, harmadik pedig Csavar Eszter, dicséretben részesült az egyesület azerbajdzsáni önkéntese, Nermin Suleymanova.

A sikeres rendezvényt a tervek szerint egy hónap múlva újra megszervezik, így aki lemaradt, jöhet következőkor. A rendezvény létrejöttét Kézdivásárhely önkormányzata, a Communitas Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az Európai Szolidaritási Testület segítette.