Tapasztalni, tanulni, tanítani

Hecser László nagyon érdekes, értékes és érzelmekkel is átfűtött cikkét (A kétszer meglelt emlékjel) olvastam e lapban (Háromszék, 2024. szeptember 18). Valóban megindító, milyen figyelem illeti ma is Erdővidéken a bányászmúlt emlékeit. Hozzátartozik az itteniek (de nem csak) történelmi egyediségének tudatához. Valamiképpen ez is „a sajátosság méltósága”.