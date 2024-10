Kormányválság jöhet a kampányban

Következő írásunk

Az RMDSZ-ben a józan ész mellett a becsület is sokat jelent, az adott szót be kell tartani, ezért noha nem lesz könnyű, de Háromszéken is betartják az Erdélyi Magyar Szövetséggel, valamint a Magyar Polgári Erővel tavasszal megkötött megállapodást, melyben az is szerepel, hogy befutó helyet biztosítanak a két kisebbik magyar párt jelöltjeinek. Kovászna megyében ez a harmadik képviselői helyet jelenti, melyre függetlenül, melyik párt részéről érkezik jelölt, ők elfogadják a döntést, és végig is viszik a sikerhez szükséges folyamatokat – szögezte le lapunknak Tamás Sándor. A szövetség megyei vezetője rámutatott: fel vannak készülve arra is, hogy amennyiben Kulcsár-Terza József lesz a jelölt, az esetleges konfliktusokat kezeljék.