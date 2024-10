Az RMDSZ-ben a józan ész mellett a becsület is sokat jelent, az adott szót be kell tartani, ezért noha nem lesz könnyű, de Háromszéken is betartják az Erdélyi Magyar Szövetséggel, valamint a Magyar Polgári Erővel tavasszal megkötött megállapodást, melyben az is szerepel, hogy befutó helyet biztosítanak a két kisebbik magyar párt jelöltjeinek. Kovászna megyében ez a harmadik képviselői helyet jelenti, melyre függetlenül, melyik párt részéről érkezik jelölt, ők elfogadják a döntést, és végig is viszik a sikerhez szükséges folyamatokat – szögezte le lapunknak Tamás Sándor. A szövetség megyei vezetője rámutatott: fel vannak készülve arra is, hogy amennyiben Kulcsár-Terza József lesz a jelölt, az esetleges konfliktusokat kezeljék.

Lapunk annak kapcsán kereste meg a Háromszéki Területi Szervezet elnökét, hogy a Háromszéki Képviselők Tanácsa múlt hónap végén tartott, jelöltrangsoroló ülésén éles bírálatok hangzottak el Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Erő ügyvivő elnöke személyét illetően, addig elmenően, hogy egyáltalán nem kérnek belőle, vagy legfeljebb a negyedik (a szavazat-visszaosztási rulett miatt igencsak bizonytalan) helyet ajánlanák fel a listán. A Szövetségi Állandó Tanács hétfői döntése azonban új helyzetet teremtett, ami azt is jelentheti, hogy a harmadik befutó helyre pont az MPE politikusa kerülhet.

Tamás Sándor mindenek­előtt elmondta: a HKT ülését követően egyértelművé tették, hogy az ott elhangzottakat felvállalják, ám amint a római alapelv is szól: pacta sunt servanda, azaz a megállapodásokat be kell tartani, vagyis az adott szó kötelez. A Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) felhatalmazta Kelemen Hunort, hogy kössön egy politikai egyezséget a másik két magyar párttal, ami meg is történt. Annak ellenére, hogy a másik fél nem tartotta be maradéktalanul az ezekben a megállapodásokban, szerződésekben leírtakat – tételesen azt, hogy aláírásokat gyűjtenek az RMDSZ EP-jelöltjeinek és dolgoznak (mozgósítanak) a közös siker érdekében –, az RMDSZ és annak elnöke be fogja tartani az adott szavát. Ez azt jelenti, hogy a másik két magyar pártnak bejutó helyet fog biztosítani, erről szólt a hétfői SZÁT-ülésen meghozott döntés.

Az elnök rámutatott, hogy jól ismeri a megyét, a háromszéki politikai viszonyokat, az RMDSZ-en belül ebben a kérdésben uralkodó hangulatot, mely sok esetben valós politikai sérelmeken alapszik a másik két párttal kapcsolatosan. Egészen biztos abban, hogy amit megígértek – még ha esetenként nehéz –, be fogják tartani, mert esetükben nem csak a józan ész, de a becsület is számít. Az SZÁT tegnap meghozta az elvi döntést, hogy a befutónak számító háromszéki harmadik, illetve a Hargita megyei ötödik képviselőjelölti helyeket felajánlják a két kispártnak. Kelemen Hunor szövetségi elnök vállalta azt magára, hogy ennek részleteit egyezteti a másik két alakulattal. Ez a napokban meg fog történni, ugyanis közeleg a végleges jelöltlisták benyújtásának határideje, azaz október 17-e. A háromszéki szervezet nem csak betartja, de végig is viszi a megállapodás összes előírását és a választásokat, függetlenül attól, ki kerül a harmadik helyre – szögezte le. Tamás Sándor szerint 15 éve vezeti a területi szervezetet, így mindenre fel vannak készülve, arra is, hogy amennyiben Kulcsár-Terza József mégiscsak a Kovászna megyei RMDSZ-listára kerül, akkor mind a közte és a szövetség, mind a háromszéki szervezeten belüli esetleges konfliktusokat rendezzék.

Jártak már nehéz terepen, ez sem lesz nehezebb, mint eddig, csak másként lesz nehéz ez a menetelés. „Elkezdődött a második félidő, nekünk, erdélyi magyaroknak nem csak az fontos, hogy az államelnöki választáson jó eredményt kell elérnünk, hogy a megbolydult romániai viszonyok között egyrészt a józan eszünket ne veszítsük el, másrészt a településeink fejlesztését, a közösség jogainak megvédését, bővítését tovább tudjuk vinni” – tette hozzá az elnök.