Elsősorban a kisiskolásoknak szól, de minden bizonnyal a felnőttek is találhatnak a maguk számára érdekes információt a Lakatos Csilla muzeológus által összeállított Fedezzük fel Erdővidéket! című honismereti munkafüzetben. Az Erdővidéki Közművelődési Napok keretében tegnap bemutatott 110 oldalas kiadványban nem csak a tájegységről szóló, a helyiek számára az általános műveltségükhöz tartozó információk találhatóak meg, hanem a múzeumpedagógiai foglalkozások alatt kipróbált – és ott bevált – feladatok is. Nem alternatív tankönyv, de akár annak is lehetne használni Erdővidék Múzeuma munkatársának munkáját.