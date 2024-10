Elsősorban a kisiskolásoknak szól, de minden bizonnyal a felnőttek is találhatnak a maguk számára érdekes információt a Lakatos Csilla muzeológus által összeállított Fedezzük fel Erdővidéket! című honismereti munkafüzetben. Az Erdővidéki Közművelődési Napok keretében tegnap bemutatott 110 oldalas kiadványban nem csak a tájegységről szóló, a helyiek számára az általános műveltségükhöz tartozó információk találhatóak meg, hanem a múzeumpedagógiai foglalkozások alatt kipróbált – és ott bevált – feladatok is. Nem alternatív tankönyv, de akár annak is lehetne használni Erdővidék Múzeuma munkatársának munkáját.

Külleme tekintélyt parancsoló, de a kiadvány vastagságától nem kell megijedni: unalmas, száraz információk helyett érdekességeket tartalmaz a honismereti munkafüzet, úgy megírva, hogy annak nyelvezetét értse a fiatal célközönség. Szó esik benne Erdővidék földrajzáról, természetvilágáról, természetvédelmi területeiről, híres embereiről, épített örökségéről, néphagyományairól, viseletéről, népdalairól és népballadáiról. Rengeteg fényképet jegyez Kovács-Varga Szidónia, Hoffmann Edit, Demeter Zoltán, Dénes Anna és Román Richárd, de értékes és jó minőségű képeket biztosítottak az erdészek és vadászok is.

„Múzeumpedagógiai foglalkozásainkra készülve sokat olvastam Erdővidékkel foglalkozók munkáit. Többek közt Dénes István geológus, Lőrincz Sándor biológia szakos tanár, Kisgyörgy Zoltán és Benkő Levente újságírók, Demeter László történész és Szász Árpád hidrogeológus vagy éppen az Erdővidéki Lapokban talált, más szerzők által feltárt érdekességeket ezekbe a foglalkozásokba bele is építettem. A néphagyományoknál nem csak azokról esik szó, amelyeket ma is művelünk, hanem azok is, amelyek már nem élnek. A kecskejártatásnak nagy hagyománya volt valaha Bardocon és Erdőfülében, de ma már nem gyakorolják. Hasonlóképp a fazekasságról is tudniuk kell, mert valaha három faluban is jelentős műhelyek működtek, manapság még csak nem is beszélünk róla. Ennek ellenére fontosnak tartom, hogy a fiatalok megismerkedjenek velük, mert ez is múltunk részét képezi, ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy azok legyünk, akik. Remélem, tanítók, gyerekek és szüleik is haszonnal fogják forgatni a munkafüzetet” – mondotta Lakatos Csilla.

A Tortoma Könyvkiadó által kiadott könyvet Baróton a Tortoma könyvesboltban és Erdővidék Múzeumában lehet megvásárolni.