Hétvégén zajlott több erdélyi városban, közöttük Sepsiszentgyörgyön is a 24. Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle, ahol a versenybe nevezett alkotások mellett játék- és dokumentumfilmek, gyermekeknek szóló produkciók és közönségtalálkozók is várták az érdeklődőket. Az esemény alkalmat teremtett arra is, hogy Lázár-Prezsmer Endre szervező, a Művész mozi programfelelőse rendezőként is bemutatkozhasson Utolsó esély című, helyi alkotók közreműködésével készült rövidfilmjével.