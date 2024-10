Se lóháton, se gyalog

Egy rendes országban. Nálunk azonban a PNL már három éve együtt kormányoz a korábbi ősellenség PSD-vel, és e három év alatt olyan szimbiózis alakult ki a két párt között, hogy ha ezt a békés együttműködést az ország szénájának rendezésére fordították volna, akkor most nem kellene a jövő évi adóemelések és energiaszámlák miatt aggódnunk. De csak önös érdekeikért cselekedtek: megosztoztak szépen a koncon, olykor pedig egyet-egyet morogtak vagy vicsorogtak egymásra, hogy a nézőközönség figyelmét olcsó cirkusszal foglalják le egyre nehezebb témák helyett. Nem voltak ideológiai nézeteltéréseik, nem dilemmáztak azon, hogy bal- vagy jobboldali megoldása legyen egy-egy problémának, és ha a vidéki kiskirályok – román szóhasználattal bárók – bajsza össze is akadt néha, annak is inkább hatalmi, mint elvi okai voltak. Emberanyagában is hasonlóvá vált a két legnagyobb román párt: a liberálisoknál is teret nyertek a hozzá nem értők, talpnyalók, korruptak, diplomás csalók és másolt diplomások, nacionalistájuk sincs kevesebb, mint a szociáldemokratáknak, és ők is ugyanúgy fizettek a nekik kedvező műsorokért a tévécsatornáknak, mint a nagy testvér. Akitől olyan sokat tanultak, akivel közös listán indultak az EP-választáson, és akinek, sokszor elmondták, a parlamenti választások után sem engednék el a kezét.

Egy ideje azonban a PNL kezdett kikacsingatni a hosszú kormányzásra áhítozó „stabilitási” koalícióból. Két hete azért veszett össze a már legendás Nicu & Marcel (Ciucă & Ciolacu) páros, mert a PSD nem akarta lehetővé tenni Klaus Iohannis államfő szenátorrá való választását egy neki dedikált törvénymódosítással, most pedig a szélsőséges Diana Șoșoacă (valóban túlkapás-szagú) kizárása miatt jelentett be szakítást Nicolae Ciucă. Talán arra számít, hogy a választásokig hátralevő hetekben még sikerül némi távolságot felvennie az országot eladósító kormányzástól, és a kudarcokat át tudja hárítani a Ciolacu vezette szövetségesre, de csak a liberálisok amúgy is fogyatkozó szavahihetőségét vékonyítja tovább egy ilyen „kimentem, de bent maradok” állásfoglalással. Egyenesen nevetséges, hogy a kormányzáshoz mindeddig jámboran asszisztáló, botcsinálta politikus hirtelen a haza hős megmentőjeként lép fel a PSD-sárkány ellen. Vannak, akik szerint ez sem a saját ötlete volt, hanem az őt irányító Klaus Iohannisé, aki hét évig játszotta sikeresen ugyanezt a szerepet (aztán pedig odadobta a pártját zsákmánynak és elment nyaralni), de ez csak azt a nézetet erősíti, hogy az államfő igazából a PSD embere.

Így helyükre is kerülnének a dolgok, csak még azt kellene tudnunk, a PNL miért tűri mukkanás nélkül, hogy lépésről lépésre pojácává silányítsák. Ha a funkciókért, akkor megérdemli.

Nicolae Ciucă és a PNL néhány vezetőségi tagja. Fotó: Facebook / Nicolae Ciucă