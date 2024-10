Már megint az a leves! Mona Lisa után Van Gogh napraforgói is megkapták a magukét. A londoni Nemzeti Galériában lévők, már másodjára. Két éve paradicsomleves, most a változatosság kedvéért zöldségleves került a Napraforgókra. A Just Stop Oil lelkes aktivistái nem adják fel, valamiért nagyon bejött nekik az a kép.

A Mona Lisa elleni merénylet kapcsán én megfejtettem a híres hölgy mosolyának rejtélyét. Nem volt egyszerű, de addig csűrtem-csavartam setét agyamat, amíg csak hátradőlhettem végre. Igazából azt továbbra sem értettem, hogy miért pont a fent említett hölgy a környezetvédők egyik legkedveltebb célpontja. Most meg ugyanezzel a Napraforgók gyűjtötték meg a bajomat. Mondjuk, Vincent mester napraforgói nem rejtenek olyan megfejteni való sejtelmességet, mint az a híres mosoly, a fejtörést nem is ez okozza.

Azt próbálom megérteni, hogy miért pont eme sárga virágok, és miért pont a londoniak? Mert Mona Lisa csak egy van, de a Napraforgókból akad még pár a világ más pontjain. Na, kezdek megint belebonyolódni valamibe, amiből nehéz lesz kijutni. Környezetvédelmi szempontok szerint azok a sárga virágok mégiscsak jobban kapcsolódnak az ügyhöz, mert a természetben „teremtek”. Mona Lisa nem. Aztán miért is előbb a paradicsom – most meg a zöldségleves? Aha, mert a paradicsomleves piros, talán az az üzenet, hogy hagyjuk abba a természet kivéreztetését! Mert a vér is piros, ugye? De hogy jön a képbe, bocsánat, képre a zöldségleves? Jut eszembe, a zöldségek is a természetben teremnek, itt lehet valami összefüggés elásva. S ha a természet a kulcs, akkor továbbra sem értem, mi köze hasonló akciókhoz szerencsétlen Mona Lisának? De őt most hagyjam, vele már foglalkoztam, és a mosoly megfejtésén túl tovább nem értem.

Nem könnyű ezeknek az aktivistáknak az esze járását követni, de a napraforgókkal valahogy idáig csak eljutottam. Továbblépegetve az is megfordult a fejemben, hogy ha ilyen egyszerű nyakon önteni egy világhírű festményt, akkor egy jól kiépített hálózat rejtőzik a háttérben. A természetvédők maffiája. Eme bűnszövetkezet emberei mindenhová beépültek, a múzeumokba leginkább. A felvigyázóktól elkezdve, akik mellett simán be lehet csempészni a leveseket, be lehet pattanni a védőkordon mögé, el egészen a múzeumigazgatóig. A mindenit, hogy eddig erre nem gondoltam!

Most mégis abbahagyom a fejtegetést, mert kerülget a pánik. Félek, hogy menthetetlenül megfut az agyam, és végleg elveszek ebben a labirintusban. Inkább segítséget kérek. Biztosan akadnak nálam sokkal okosabbak, akik meg tudnák velem értetni, hogy miért és hogyan történnek a fent említett dolgok. Aki segíteni tud, kérem tegye meg! A megfejtéseket „Napraforgók” jeligére várom. Előre is nagyon köszönöm.

Fotó: Pixabay.com