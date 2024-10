Előző írásunk

Már megint az a leves! Mona Lisa után Van Gogh napraforgói is megkapták a magukét. A londoni Nemzeti Galériában lévők, már másodjára. Két éve paradicsomleves, most a változatosság kedvéért zöldségleves került a Napraforgókra. A Just Stop Oil lelkes aktivistái nem adják fel, valamiért nagyon bejött nekik az a kép.