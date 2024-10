A műsorvezető rákérdezett, hogy jól értette-e a kérdést, de Ciucă kitartott, csak később jegyezte meg, hogy ez egy „jelentőségteljes” válasz volt. Ugyanebben a műsorban Ciucă azt mondta, hogy Elena Lasconi USR-elnököt nevezné ki kormányfőnek, Marcel Ciolacut pedig csak sofőrnek tenné meg (ami azért érdekes, mert pár nappal korábban Ciolacu azt mondta, hogy minden további nélkül kinevezné Ciucăt kormányfőnek). A többi elnökjelöltet sem kímélte: George Simiont krumplihámozóként, Mircea Geoanăt bakancspucolóként, Ludovic Orbant padlófelmosóként látja. Talán viccnek szánta az egészet, de most rajta röhög a fél világ. (Pro TV)

LAURA VICOL LEMONDOTT. Igazságtalan és példátlanul súlyos támadásokra hivatkozva mondott le kedden az alsóház jogi bizottságának elnöki tisztségéről Laura Vicol szociáldemokrata képviselő. A Nordis ingatlanfejlesztő vállalat, amelynek férje az egyik tulajdonosa, hétfőn vált fizetésképtelenné, és ugyanazon a napon jelent meg a Recorder tényfeltáró riportja is a cégről, amelyből az derül ki, hogy ugyanazt a lakást többször is eladták különböző vevőknek. Laura Vicolnak már a kinevezése is visszhangos volt, hiszen egy magánegyetemen végzett jogot, majd a diplomagyárként emlegetett Spiru Haret Egyetemen szerzett mesteri képesítést, és az alvilági bűnözők (köztük az erőszakos bűncselekményekért 18 évi börtönre ítélt Nuțu Cămătaru) ügyvédjeként vált ismertté a szakmában. (G4Media)

MEDVERIASZTÁSBÓL VOLT A LEGTÖBB. Év eleje óta a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) összesen 2743 Ro-Alert-üzenetet küldött a lakosságnak; ezek közül 1880 üzenetben medveveszélyre figyelmeztetett, 711-ben veszélyes hidrometeorológiai jelenségekre, 77 esetben gyermekek eltűnését jelezte, 47-ben tűzeset, 28 esetben másfajta veszélyek miatt riasztottak. „A Ro-Alert a polgárok életének és biztonságának vészhelyzetben történő védelméhez nélkülözhetetlen eszköz, amelyet arra terveztek, hogy gyorsan, közvetlenül az emberek mobiltelefonjára küldjön figyelmeztető üzeneteket” – emlékeztet az IGSU sajtóirodája. A közlemény szerint ezek az üzenetek hozzájárultak a katasztrófák megelőzéséhez, az emberi életek megóvásához és a közösségek védelméhez, emiatt nem tanácsos letiltani a mobiltelefonokon a Ro-Alert-üzenetek fogadását. Az IGSU szerint a Ro-Alert rendszeren keresztül konkrét adatokon alapuló, gondosan ellenőrzött és dokumentált, releváns információkat közvetítenek, esetenként konkrét ajánlásokkal (kerülje el az adott területet, keressen menedéket, kövesse a hatóságok utasításait stb.), minimalizálva ezzel a zavart és a pánikot a lakosság körében. A Ro-Alert-üzeneteket az okostelefonok mellett a régebbi típusú mobiltelefonok is képesek fogadni. (Agerpres)