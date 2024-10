Predoiu kedden meggyőződését fejezte ki, hogy az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsának október 10-i ülésén Románia pozitív jelzéseket fog kapni az ország év végéig megvalósuló teljes körű schengeni csatlakozásáról. Emlékeztetett arra, hogy az ülés napirendjén nem szerepel Románia felvétele a schengeni térségbe, de megvitatják az övezet tagállamainak jelenlegi helyzetét. „Ugyanakkor diplomáciai lépéseket tettünk azért, hogy a Tanácstól határozott támogató jelzéseket kapjunk az év végéig esedékes pozitív döntésről. A célunk eléréséért folyamatosan kapcsolatban állok a magyar elnökséggel, az Európai Bizottsággal és az uniós belügyminiszterekkel” – jelentette ki.

A liberális miniszter október 2. és 5. között Bécsben, Prágában és Münchenben is tartott egy sor megbeszélést Románia 2024-ben megvalósuló teljes körű schengeni csatlakozásának elősegítéséért. Beszámolója szerint tárgyalt a belügyi biztosi poszt várományosával, az osztrák Magnus Brunnerrel is. „Ezeken a találkozókon hangsúlyoztuk Románia eredményeit a nemzeti és uniós határok védelmében, az illegális migráció elleni küzdelemben, valamint a schengeni rendszerek és jogszabályok kifogástalan alkalmazásában” – nyilatkozta Predoiu. Hozzátette: körútja során a helyszíni realitásokon alapuló logikus érvekkel bebizonyította, hogy 2024-ben kell dönteni Románia szárazföldi közlekedésben történő schengeni csatlakozásáról, miközben az ország továbbra is erősíteni fogja határai biztonságát, és alkalmazni fogja az összes schengeni eljárást, beleértve a határellenőrzést is, amikor a helyzet megköveteli.

Az EP román alelnöke nem osztja kollégái optimizmusát az idei schengeni csatlakozással kapcsolatban. Nicu Ştefănuţă szerint a Románia teljes körű schengeni csatlakozásáról szóló optimista előrejelzéseket választási célból terjesztették el, de konkrét lépések nem történtek abban az irányban, hogy az országgal szemben még az idén megszüntessék a szárazföldi határellenőrzést a schengeni térségben. Az EP alelnöke úgy véli: Románia számára pozitívum, hogy 2024 második felében a magyar, 2025 első fél évében pedig a lengyel elnökség egyaránt „baráti”, azaz támogatja Románia csatlakozását, és emiatt napirendre fogja tűzni a kérdést, Ausztriában viszont év végéig Karl Nehammer ügyvivő kormánya vezeti az országot, amelyhez a Zöldek is tartoznak, és amely egyértelművé tette, hogy ellenzi a bővítést.

Ştefănuţă szerint ugyanakkor előbb-utóbb sor kerül a csatlakozásra, mert nem lehet sokáig „fél lábbal maradni egy buszon”, de nem osztotta EPP-beli kollégáinak optimizmusát, akiknek nyilatkozatai azt sugallták, hogy a teljes körű csatlakozás még idén megvalósul. „Kevesebb kampány előtti csinnadrattát és több konkrét eredmény felmutatását javasolnám” – mondta. Nicu Ştefănuţă 2019-ben az USR egyik EP-képviselőjeként, az idén pedig függetlenként került be az Európai Parlamentbe, később azonban a Zöldek frakciójához csatlakozott.