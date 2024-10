Határokon átívelő innovatív cukrászképzés

A budapesti Gourmand iskola képviselői és diákjai az előző napokban jártak sepsiszentgyörgyi partnerintézményüknél, ahová három diákjukat is magukkal hozták. Mint arról Simon Edith, a megyeszékhelyi iskola igazgatója lapunknak beszámolt, Magyarországon és Romániában is érezhetően megnőtt az igény a fogyasztók, vásárlók körében az olyan termékek iránt, amelyek beilleszthetőek a speciális étrendekbe, hiszen egyre nagyobb azok köre, akik a hagyományos alapanyagokból készülő cukrásztermékeket nem tudják fogyasztani. Erre pedig fel kell készülni, a szakirányú képzés a vendéglátóipari iskolák diákjai számára is fontos, hogy a munkaerőpiacra kerülve eleget tudjanak tenni ezeknek az elvárásoknak. A cél az, hogy kidolgozzanak egy olyan tananyagot, amelyet végül engedélyeztetnének és hivatalosan is taníthatnának – magyarázta. Megjegyezte, örömmel fogadták a partneriskola felkérését, hiszen már korábban is fontolgatták az ilyen jellegű oktatás bevezetését, ugyanakkor a kidolgozásra kerülő tananyagot más, felnőttképzéssel foglalkozó intézmények, így például a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola is hasznosíthatná térségünkben, de állandó szakmai partnerüknek, a Bertis cégnek is hasznára válhat.

A vonatkozó programot kidolgozó Palencsárné Kasza Marianna, a Gourmand iskola Erasmus-projektkoor­dinátora elmondta, tavasszal a sepsiszentgyörgyi küldöttséggel – Simon Edith igazgatónő, Simon Julianna és Sorbán Gizella szakoktatók – egyeztették a legfontosabb tennivalókat és a tananyagot. Jelezte, ebben a projektben speciális táplálkozási igények alatt a gluténmentes, a cukormentes, a tejfehérje-, laktóz-, teljesen tejmentes, illetve teljesen tojás-, tojásfehérje- és tojássárgája-mentes táplálkozást, valamint a paleo, vegán és kombináltan speciális, azaz több szempontnak megfelelő táplálkozást értik. Ami a megvalósítást illeti, elkészült egy tananyag a már említett speciális étkezési igényeknek megfelelően az erre vonatkozó receptekkel, illetve kiegészítve videókkal a sütemények készítésével, hogy a diákok könnyebben elsajátíthassák a folyamatot.

Része lesz a tananyagnak egy sor digitális teszt, valamint kvíz is. A következőkben mindezt beépítik a két iskola szakmai munkájába, ezáltal a diákok olyan plusz tudásra tehetnek szert, amely a tananyagban jelenleg nem szerepel mint kötelező tantárgy. Egy következő szakaszban az összeállított anyagot más magyarországi és háromszéki tanintézményekkel is megosztják – hangzott el.

A sepsiszentgyörgyi látogatás alkalmával a projektbe bevont csapat a tananyagban szereplő recepteket próbálta ki és készítette el, az alkalmi ebéden desszertként laktózmentes képviselőfánkot, tojásmentes piskótát csokimázzal, valamint almás paleo süteményt szolgáltak fel vendégeiknek.