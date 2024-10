Bokor Tibor polgármester előző választási ciklusai során is célul tűzte ki, hogy teljes mértékben új köntösbe öltöztesse a céhes város tömbháznegyedeit, a folyamat már a vége felé közeledik, miután a napokban befejezték a Bălcescu és a Stadion utca által közrezárt, a Wegener parkkal párhuzamos, Kézdivásárhely vonatkozásában tekintélyes méretűnek számító terület felújítását. Az egy újabb inkubátorházat is befogadó területet újraaszfaltozták, a terepet úgy alakították át, hogy a parkolóhelyek számát is növeljék. Hamarosan ide kerülnek ki az első ún. okoskukák is.

A városban a legégetőbb problémát a Csernátoni úton lévő tömbházak mögötti terület korszerűsítése képezi. Ehhez a munkálathoz az Anghel Saligny-programban igényeltek támogatást, de egyre kevesebb a remény arra, hogy finanszírozást fog kapni. A polgármester korábban jelezte: amennyiben nem kapnak állami pénzt a munkálatra, 2025-ben a város saját költségén végzik el a felújítást.