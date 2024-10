Fiatal dizájnerek fóruma Sepsiszentgyörgyön

Október 8–13. között Sepsiszentgyörgy a dizájn, a formatervezés székelyföldi, erdélyi központjává válik, e kreatív iparág számos művelője, egyetemi oktatója, illetve tanonca tartózkodik majd a fesztivál helyszínéül szolgáló dohánygyárban. Az ötödik alkalommal megszervezett Dizájn Hét immár hagyományosnak tekinthető, egy 2015-ben elkezdett folyamat kiteljesedett, hiszen a négy korábbi hasonló szakmai fórum mellett nyári táborokat is szerveztek a rendezvény kulcsemberei. Utóbbiakat a rendezvényt felkonferáló Kovács Zenkő Bernadett társszervező nevesítette is a megnyitón: Damokos Csaba, Salat-Zakariás Csaga és Gábor Boglárka. Ők, a helybeli formatervezők – akik tanulmányaik után hazaköltöztek és itthon dolgoznak – jelentik a rendezvény lelkét, tette hozzá. Ez a hét szakmai találkozások lehetőségét is jelenti, hiszen egyetemi közösségek, alkotói stúdiók, műhelyek egyaránt részt vesznek a programokon.

Damokos Csaba elmondta: amikor kezdeményezte a rendezvényt, szükségét érezte, hogy legyen egy fóruma a szakmának, de most, közel tíz év után kijelentheti, végre van egy erdélyi, székelyföldi dizájnszakma. Nagyon örvendenek annak, folytatta, hogy sikerrel jár az a szándékuk, hogy hidat építsenek Budapest és Bukarest, Sopron és Brassó, Kolozsvár és Nagyvárad között, hiszen egyre több egyetem vállalja fel velük a partnerséget, illetve a helybeli alkotók közül is mind többen jelentkeznek egyre izgalmasabb és fontosabb munkákkal.

Damokos Csaba. Fotó: Mózes László

Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa képviseletében Szungert Balázs külgazdasági attasé köszöntötte a résztvevőket, kiemelve: külgazdasági irodájuk, illetve kollégái az üzletemberek mellett az alkotók, dizájnerek rendelkezésére is állnak a magyarországi üzleti környezettel, illetve pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információkkal, valamint a két ország dizájnerei közötti kapcsolatok erősítése terén is. A megnyitón üdvözlő szavakat fogalmazott meg Jakab István Barna, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, valamint Szebeni Zsuzsa, a Liszt Intézet sepsiszentgyörgyi képviseletének vezetője is. Ezt követően a mintegy száz résztvevő a Dizájn Hét fiatal alkotóinak igen változatos és eredeti kiállítását tekinthette meg, amely e napokban folyamatosan várja a látogatókat. (A rendezvény részletes programja a Design Week Facebook-oldalán, illetve designweek.ro honlapon tanulmányozható.)

A Dizájn Hét ötletgazdája, elindítója, Damokos Csaba érdeklődésünkre elmondta: „kacag a lelke”, egyrészt, mert egyre több kiállító érkezik, mostanra stabilizálódott a rendezvény arculata, ugyanakkor ez a fórum szakmai találkozási ponttá is vált a magyarországi és romániai egyetemek hallgatói számára, másrészt a helybeli fiatal alkotók is meg tudják mutatni magukat. Annak még jobban örül, hogy ez a rendezvény már nélküle is működik, ha ő a kisujját sem mozdítaná, kollégái akkor is megszerveznék, mert az évek során kiderült, van rá igény, eme fórum megteremtette saját táborát, a szakma képviselői mellett pedig a látogatók is kíváncsiak rá. A napokban várható események közül kiemelte: több előadás, workshop várható, azokat tartalmas beszélgetések követik – épülnek a hidak és a barátságok –, de megemlítette a dohánygyár udvarán látható kínai autók kiállítását, illetve azt, hogy megszokott módon a szombat esti divatbemutató lesz „a hab a tortán”, azaz a rendezvény fénypontja. „Ha valamit az ember felépít és látja, hogy működik, az sikerélmény” – magyarázta, hozzátéve: ez a történet azért jó, mert nem csupán az egyéni teljesítmények emelhetők ki, hanem „az egész csapat nyerésre áll”.