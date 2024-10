HETENTE EGY-KÉT SZEMÉLY LÉP LE OTTHONRÓL. Hargita megyében 62 személy eltűnését jelentették a hatóságoknak az év első kilenc hónapjában (négy-öt naponként egyet), közülük 60-at megtaláltak, kettőnek a keresése még folyamatban van – számolt be csíkszeredai sajtótájékoztatóján a megyei rendőrfőnök. Mircea-Ştefan Iordan főfelügyelő elmondta: az eltűntnek nyilvánított személyek többsége önként hagyta el az otthonát, és nem is mindenki akar hazatérni.

A csíksomlyói búcsún eltévedt gyermeket is a rendőrség találta meg. Fotó: Facebook / Poliția Harghita

Az eltűntek közül 25 kiskorú volt, 22 fiú és 3 lány; keresésükre jelentős erőket mozgósítottak, bevonták a csendőrség, a katasztrófavédelem és a Salvamont munkatársait, illetve a helyi önkormányzatokat és a lakosságot is. A rendőrparancsnok beszámolt néhány konkrét esetről is. Így például egy 15 éves maroshévízi lánynak szeptember 29-én jelentették az eltűnését, és másnap már megtalálták a Kolozs megyei Szamosújváron. A vizsgálatok kiderítették, hogy a lány voltaképp elmenekült az otthonából, ahol két férfi szexuálisan bántalmazta. Őket őrizetbe vették, és nemi erőszak gyanújával indult eljárás ellenük. Jelenleg két eltűnt személyt keres a rendőrség, egy kiskorú fiút és egy felnőttet, utóbbiról már tudják, hogy önként távozott otthonából. Összesen 23 olyan eltűnt személyt tart nyilván a Hargita megyei rendőrség, akiket nem sikerült megtalálni, akadnak köztük még a 2000-es években jelentett esetek is. (Agerpres)

ZÁROLTÁK AZ AUR PÉNZÉT. Elutasította az Állandó Választási Hatóság (AEP) a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) helyhatósági és EP-választási számláinak kifizetését. A júniusi választásokra több mint kétmillió eurót költött az AUR, amely természetesen nem nyelte le a visszautasítást: egy közleményben elismerte, hogy az AEP zárolta a pénzt (összeget nem ír), ugyanakkor tudatja, hogy bíróságon támadja meg „ezt a visszaélést”. Az AEP azzal az indokkal utasította el a pénz kifizetését, hogy az AUR nem tartotta be a politikai pártok finanszírozásáról szóló törvényt: egyes kölcsönök meghaladták a megengedett maximális összegeket, más esetekben pedig a pénz egyetlen hitelforrásból származott, ami tilos. Az AEP által elutasított kölcsönök egy része Maricel Păcuraru környezetéből származott. Păcuraru a Realitatea Plus tévécsatorna és a Romprest köztisztasági vállalat egyik tulajdonosa, akit 2014 novemberében négy év börtönbüntetésre ítéltek egy olyan ügyben, amely a Román Posta közel 3 millió eurós megkárosításával kapcsolatos. (G4Media)

SZAPPANRIADÓ. Népszerű, Romániá­ban is közkedvelt tisztálkodószerekben fedeztek fel toxikus anyagokat az EU-s hatóságok, és minden tagállamban riasztást adtak ki. Egy BMHCA rövidítésű aldehidről van szó, amely károsíthatja a reproduktív rendszert, árthat a magzatnak és érzékenyítheti a bőrt. A fogyasztóvédelmi tájékoztatás szerint a következő termékekről van szó: Dove Caring hand wash 500 ml-es utántöltő-csomagolású folyékony szappan, a 250 ml-es Borotalco folyékony szappan, a 90 grammos Palmolive Delicate care szappan, a 100 grammos Nivea Creme smooth szappan, a 100 grammos Dove beauty cream bar for soft, smooth skin szappan, a 90 grammos Fa Mystic Moments szappan és a 150 grammos Tesori d’Oriente Mirra aromás szappan. (Adevărul)

AZ ÁLLAM FIZETI. A külföldön elhunyt román állampolgárok hazaszállításának költségeit a hozzátartozók kérésére a román állam köteles kifizetni legtöbb 5000 euró értékben, de a képviselőházban kedden elfogadott törvény (amelyet már csak ki kell hirdetni ahhoz, hogy érvénybe lépjen) lehetőséget ad arra is, hogy az 5000 eurót meghaladó összeget konzuli díjakból fedezzék. (Agerpres)