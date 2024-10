Korrupciógyanús a volt járványügyi miniszter

A volt minisztert a korrupcióellenes ügyészség (DNA) tegnap a jászvásári kirendeltségre idézte be kihallgatásra. A vádhatóság egy később kiadott közleménye szerint Nelu Tătaru a huşi-i városi kórház sebészorvosaként idén április 3-a és július 12-e között 45 személytől (betegektől és hozzátartozóktól) fogadott el 100 és 500 lej közötti összegeket, valamint élelmiszereket (a román sajtó értesülései szerint tojást és tyúkot is) feladatai ellátása (kivizsgálások, receptek felírása és sebészeti beavatkozások elvégzése) fejében. A DNA ügyészei tegnap házkutatást is tartottak a huszvárosi kórházban, de Tătaru lakását nem vizsgálhatták át, mert Romániában a törvényhozók ellen csak a parlament jóváhagyásával lehet házkutatást elrendelni vagy előzetes letartóztatásba helyezni őket.

A december elsejei parlamenti választásokra készülő PNL sietett elhatárolódni korrupcióval gyanúsított tisztségviselőjétől. Tătaru alig érkezett meg a jászvásári DNA-hoz, amikor Nicolae Ciucă pártelnök bejelentette: a párt politikai végrehajtó testülete leváltotta a Vaslui megyei szervezet éléről, a liberális frakció pedig visszahívja a képviselőház egészségügyi bizottságának elnöki tisztségéből. A liberális pártelnök hozzátette: ilyen körülmények között Tătaru nem szerepelhet a párt parlamenti jelöltlistáin sem.

Nelu Tătaru mindössze néhány hónapig – 2020 márciusa és decembere között – állt az egészségügyi minisztérium élén, de a tárca egyik legismertebb vezetőjének számít, megbízatása ugyanis egybeesett a koronavírus-járvány kitörésével, amikor a válságstáb egyik vezető tisztségviselőjeként folyamatosan jelen volt a híradásokban. Tegnapi kihallgatása után azt nyilatkozta a sajtónak: nem tudja, honnan származnak az ellene felhozott vádak. „Fenntartom, hogy ártatlan vagyok, és orvosként csak a munkámat végeztem. Soha nem kötöttem feltételekhez a betegeim ellátását, nem kértem hálapénzt” – jelentette ki. Azt is elmondta: nem látta a vesztegetés elfogadásának gyanúját alátámasztó bizonyítékokat, és furcsállja, hogy a DNA miért nem próbálkozott tettenéréssel, ha alaposnak tartotta a gyanút.