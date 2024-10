A jelenleg is impozánsnak ható, ám alapos tatarozásra szoruló Séra-kúria. Nagy D. István felvételei

Lapunk megkeresésére Benkő Árpád elmondta: szívügyének tekinti, hogy a kúriákkal kezdjenek valamit. Három műemlék épületről van szó, kettő a községközpontban, egy pedig Aldobolyban található. Sajnos, mindhárom hosszabb ideje használaton kívül van, és állapotuk egyre romlik. Számára a legkedvesebb – és az eddigi tudásuk szerint értékét tekintve is a legjelentősebb – a 18. század elején épült és az enyészet veszélyének leginkább kitett aldobolyi Hollaky-kúria.

Az, hogy komoly értéket képvisel, még a jelenlegi állapotában is érzékelhető, a helyenként veszélyes termeket, szobákat végigjárva a bolt­íves ablakok és ajtóbejáratok, a masszív falak, a régi gerendák által tartott tetőszerkezet már magukért beszélnek, amint az egész ingatlan beosztása, elrendezése. Az épület gerendamennyezetes központi termében ugyanakkor egy viszonylag jó állapotban megmaradt falfestmény is látható az ajtó két oldalán, Varga Nándor Lajos történelmi ihletésű, Emese álma legendáját ábrázoló festménye.

A lassanként életveszélyessé váló Hollaky-kúria Aldobolyban

A polgármester elmondása szerint az épületet a rendszerváltásig a termelőszövetkezet használta gabonatárolóként, azóta viszont üresen áll, az elmúlt évtizedekben „szabad préda” volt. Szerencsére a 90-es években az önkormányzat a tetőt valamelyest helyrehozta, így legalább a belső terek nem áztak, ha ez nem történt volna meg, akkor mostanra csak a csupasz falak maradtak volna – részletezte Benkő Árpád.

A három kúria közül látszólag a legjobb állapotban az Illyefalva központjában található Séra-kúria található, melyet az 1990-es évek végén a KIDA Alapítvány felújíttatott, ám ezt követően csak egy ideig volt használatban, legutóbb a Leader-programot lebonyolító Prospero Helyi Akciócsoport használta, majd öt évvel ezelőtt ők is kivonultak onnan. A kúria tetőtéri részében mai napig megtalálható a Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, valamint Szabó Dezső munkásságát és életét bemutató irodalomtörténeti kiállítás, ám a tárlatot szó szerint belepte a por.

A Hollaky-kúria nagytermében látható, restaurálásra váró falfestmény

A kúria többi helyisége nagyjából üresen áll, pár bútor és tárgy, illetve szemét hever a szobákban szétszórtan. Az épület kívülről is látványosan leromlott, falait több helyen kikezdte az esővíz, a vakolat málladozik, az alagsorban több helyen a salétromosodás jelei láthatóak. Benkő Árpád elképzelése szerint ide telepítenék át az önkormányzat, a polgármesteri hivatal irodáinak egy részét, egy protokolltermet is kialakítanának, illetve a községi tanács számára is itt hoznának létre üléstermet.

Elhagyatottan vár jobb időkre a Séra-kúriábeli irodalmi tárlat

Szintén a községközpontban található a Bornemissza (Bagolyvár)-kúria, mely mind az épületet, mind a hozzá tartozó területet tekintve a legnagyobb. Ez sokáig iskolaként működött, a termek egy részében még padok és más iskolai bútorzat van felhalmozva, tábla, régi oktatási eszközök láthatóak, illetve az egykori könyvtár szinte érintetlenül áll. Benkő Árpád szerint ez esetben egy olyan gonddal is szembesültek, hogy a rendszerváltás előtti években az épületet helyenként alaposan átszabták – így az egykoron bolt­íves, téglából kirakott alagsort –, ezért kérdéses, hogy mennyire lehet az eredetihez legközelebbi állapotba visszaállítani.

A polgármester azt is elmondta, hogy Ferenczi Zoltán Sámuel restaurálásokra szakosodott építésszel végigjárták a kúriákat. Az első számításaik szerint a három ingatlan restaurálása, felújítása összesen nagyjából négymillió eurót igényelne. Hozzátette: lévén, hogy műemlékekről van szó, még akkor is, ha meglesznek a források, nagyon sok feltételnek, elvárásnak kell megfelelni, és kevés a restaurálásban jártas szakember, így a mentés hosszú időt vesz igénybe.

Az illyefalvi iskola szomszédságában álló Bornemissza-kúria

A finanszírozás vonalán már elkezdtek tapogatózni, van pár ígéret, ám mivel a támogatók általában azt várják el, hogy a restaurált épületeket használják ki, legyen rendeltetésük, sőt, tudják magukat fenntartani a továbbiakban, helyi önkormányzati képviselővel, vállalkozókkal, lelkészekkel, intézményvezetőkkel egyfajta munkacsoportot hoztak létre, mely javaslatokat dolgoz ki, hogy mit lehet kezdeni az ingatlanokkal. A polgármester szerint mindenképp olyan rendeltetésekről (turisztikai, kulturális, gazdasági) gondolkoznak, amelyek révén az ingatlanok ki tudnák termelni a fenntartási költségeiket és egyben a helyi közösségnek is hasznot hoznának.