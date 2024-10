Tetőtérből a világ

László Zsuzsának, a Háromszék külső munkatársának második kötetét mutatták be szerda délután Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban, a Tetőtér című kötet az újság­ban megjelent publicisztikai írások válogatása.

A több ezer példányban megjelenő Háromszékben közölt írások kötetes gyűjteménye most ugyan csak 300 példányban jelent meg, de nosztalgiázni vagy csemegézni így is lehet belőle, mondta felvezetőjében Kopacz Attila, a könyvbemutató házigazdája.

Az évek során a Háromszék hasábjain megjelent szövegekről Farcádi Botond, a lap főszerkesztője elmondta, műfajilag nem mind újságba való írások, bár a szerző esetében a műfaji tisztaság teljességgel irreleváns, hiszen mindenki úgy ír, ahogy jónak látja, illetve ahogyan olvasói terelik. Az újságírásban eléggé ritkák a személyes hangvételű, egyes szám első személyben megírt történetek-eszmefuttatások, így írni bátor cselekedet, épp ezért irigylésre méltó és megsüvegelendő, értékelte Farcádi Botond.

Ami az írások tematikáját illeti, László Zsuzsa a mindennapi történésekből indul ki, olyasmikből, melyekről nem is gondolnánk, hogy írások témája lehet: úgy szól mindenkihez, hogy megragadja a hétköznapokat, de nem ragad le itt, hanem továbbgondolja ezeket, néha egészen apróságok kapcsán fogalmaz meg súlyos gondolatokat, máskor egészen komoly témákat is „kibeszél”. Márpedig bravúr úgy kibeszélni, hogy azonosulni tudjunk a már ismert, akár meg is tapasztalt dolgokkal, hiszen mi a kisemberek perspektívájából tekintünk a világra – ez lehet László Zsuzsa írásbeliségének a titka, árulta el a saját megfejtését Farcádi Botond.

Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője szintén arra reflektált, hogy a kortárs irodalomban mostanában ritka az emberi hang, és az olvasó, amikor egy klasszikus elbeszélő hanggal találkozik, felszabadul, hogy ezt is lehet. Az írások formai könnyedségéről és a kemény témák kettősségéről szólva Szebeni Zsuzsa úgy vélte, épp ez olvastatja László Zsuzsa szövegeit. Másfelől a könyv annak is bizonyítéka, hogyan tud egy ember több szerepben is kiteljesedni, tette hozzá a Liszt Intézet vezetője, utalva László Zsuzsa korábbi sikeres színészi kar­rierjére.

Hogy a méltatások a valósággal milyen viszonyban vannak, azt a szerző felolvasással bizonyította, bezsebelve végül a megérdemelt tapsot.

A kötet megvásárolható a Libri M könyvesboltban Sepsiszentgyörgyön.