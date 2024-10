Színház

VENDÉGELŐADÁS. Október 15-én, kedden 18 órától a Győri Nemzeti Színház vendégelőadását, August Strindberg: Az erősebb című darabját lehet megtekinteni a Háromszék Táncstúdióban. Rendező: Zakariás Zalán. A győri társulat ugyanott 20 órától S. Mrożek: Strip-tease (Sztriptíz) című előadását játssza. Rendező: Zakariás Zalán.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Október 16-án, szerdán 19 órától a kamarateremben Bertolt Brecht: Kurázsi és gyerekei. Rendező: Hegymegi Máté (korhatár: 14 éven felülieknek). ♦ William Shakespeare A vihar című színművét (r.: Bodó Viktor) október 17-én, csütörtökön 19 órától játssza a sepsiszentgyörgyi társulat a nagyteremben (színpadra épített nézőtér előtt).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház műsorán október 18-án, pénteken 19 órától: Pappa mia!, rendező-koreográfus: Fehér Ferenc.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatóak.

KOVÁSZNA. Október 16-án, szerdán 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban játssza legújabb produkció­ját a kézdivásárhelyi színház, a Barta Lajos Szerelem című színműve alapján született, azonos című előadást (rendező Dálnoky Csilla). A művelődési ház a 2024–2025-ös évadban is meghirdeti bérletvásárlás lehetőségét a színházkedvelő közönség számára: a hat előadásra szóló felnőtt bérlet ára 150 lej, illetve 100 lej nyugdíjasoknak és diákoknak, vállalkozók 250 lejes mecénásbérletet is vásárolhatnak (számlával vagy szponzoráció formájában). Az előadásokra a szabadjegyek ára 30 lej.

Bábszínház

KOVÁSZNA. Október 15-én, kedden a kovásznai Városi Művelődési Házban 10 és 12 órától a nagyváradi M. M. Pódium Színház és Bábszínház Az üveghegyen innen... című interaktív, zenés meseválogatását mutatja be a magyar népmese ünnepére.

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Október 16-án, szerdán 18 órától a Cimborák stúdió­termében a Mamó című, Máté Angi kisregénye alapján készült bábelőadás lesz műsoron, amelyet minden 8 év fölötti nézőnek ajánlanak. Rendező: Pánczél Kata. Érdeklődni, foglalni a 0754 409 940-es telefonszámon lehet Szabó Emesénél. Jegyár: 10 lej.

Kiállítás

A 8. SZÉKELYFÖLDI GRAFIKAI BIENNÁLÉ 28 ország 137 művészének 140 alkotásából álló sepsiszentgyörgyi kiállítása megtekinthető november 30-ig az Erdélyi Művészeti Központban.

SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM. Elekes Károly Utóvéd álláspont című kiállítása október 30-ig látogatható.

GAZDÁNÉ OLOSZ ELLA kiállítása október 15-én, kedden 17 órakor nyílik Bukarestben a Román Nemzeti Parasztmúzeum Új Galéria-termében. Megnyitóbeszédet mond Virgil Ștefan Nițulescu, a múzeum menedzsere és Cătălin Davidescu műkritikus. A kiállítás kurátora Gazda József, szervezésében partner a bukaresti Liszt Intézet.

Megjelent

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei 5. száma. A legnagyobb természetjáró-találkozó idén is megtartotta rangját, elsőbbségét, 1302 résztvevője volt a 31. EKE Vándortábornak. Erről az eseményről is olvashatnak a lapban. További írások: Barangolások a borvizek földjén, Határvadász-emlékhét a 80. évfordulón, A Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület (CSTTE) kedvenc túrája – A Csomád-hegység, Vizes vendégeskedés a dési ekéseknél. Őrömmel adnak hírt arról, hogy a Gyopár gyermekmelléklete, a Gyopárka idén is megjelenhetett támogatók jóvoltából, így épül a jelzett túraútvonal a jövő nemzedék számára. Egy különleges hagyományéltetés ötletadója és kivitelezője a gyergyószentmiklósi András Zsolt, Zümi, aki a hajdan használt botjelvényeket keltette újra életre, legutóbb a Csobot-hegyi Szent Anna-kápolnákat jelenítette meg míves kivitelben. A kiadvány megrendelhető az eke@eke.ro címen.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi ma zárva tart. A keddi program: 16.30-tól Egy cica 10 élete (magyarul beszélő), 17 órától Transformers Egy (románul beszélő), 18.15-től Kálmán-nap (magyar filmdráma), 19 órától Haldoklás, de komédia (román feliratos), 19.45-től Átkelés (román feliratos).

Tortoma Önképzőkör

Október 15-én, kedden 19 órától a baróti művelődési ház Bodosi Dániel-termében Őszi gombák Erdővidéken címmel Zsigmond Győző ny. egyetemi tanár, a László Kálmán Gombászegyesület elnöke (Sepsiszentgyörgy) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező. A találkozó keretében a baróti Tortoma Kiadó gombás és receptes köteteinek beszerzésére is lehetőség adódik.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Hímzőtábor kezdődik ma a plébánián: péntekig naponta 9–16 óráig bárki részt vehet ingyenesen, de jelentkezni kell, mert a helyek száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni Vinkler Arankánál (0727 273 056) vagy a plébánián lehet.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Ozsdolán, kedden Ozsdolán és Hilibben. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Munkálatok miatt mától október 18-áig naponta 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás Kézdisárfalván.

SZÉKHELYVÁLTÁS. A sepsiszentgyörgyi Szociális Igazgatóság Bánki Donát utcai irodái új székhelyre költöztek, az ügyfeleket mától a Dália utcában, a volt oltóközpont helyén fogadják.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20 és 6 óra között a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (telefon: 0367 412 103) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).

Dr. Farkas Orsolya szájsebész szakorvos október 19-én és 20-án ügyeletet vállal az Oral Care rendelőben, a Sport utca 3. szám alatt. Fogászati vagy szájsebészeti sürgősség esetén hívja a 0770 465 161-es vagy 0267 708 465-ös telefonszámot.