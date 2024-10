Nem adtak esélyt ellenfelüknek

A sepsiszentgyörgyi csapat a kezdő sípszó után magához ragadta a kezdeményezést, Laurențiu Bena fejesét még fogta a vendégkapus, azonban a 10. percben már tehetetlen volt: Kocsis Norbert lőtt védhetetlenül (1–0). Bár a házigazdák játszottak mezőnyfölényben, a 25. percben az ónfalvi együttes közel járt az egyenlítéshez, viszont Bogdan Neculai próbálkozását Gedő Hunor kiütötte. Nem sokkal később Nagy Sándor legénysége növelte előnyét, a 28. percben Kocsis előkészítése után a jobb alsóba továbbított Gabriel Mihoreanu (2–0), aki kisvártatva ismét betalálhatott volna, ám közelről, senkitől sem zavartatva célt tévesztett. Szünet után a Bákó megyei alakulat veszélyeztetett először, Alex Moței kísérlete kevéssel elkerülte a bal felsőt, aztán a háromszéki gárda előtt is adódott lehetőség, Veress Zsombor fejesét bravúrral hárította Ionuț Pohrib. A piros-fehér mezesek a 65. percben eldöntötték a találkozót, ugyanis Mihoreanu beadását követően Bena a kapuba bólintott (3–0). A hátralévő időben is a Sepsi OSK II. akarata érvényesült, amely két vereséget követően megérdemelt győzelmet aratott a harmadosztályú bajnokságban.

3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 7. forduló: Sepsi OSK II.–FC Viitorul Onești 3–0 (2–0).

Sepsiszentgyörgy, szemerjai stadion. Vezette: Cosmin Apetrei (Roznov). Sepsi OSK II.: Gedő – Ureche (Marin, 81.), Vereguț, Varga, Bujdosó, Ene (Grigore, 53.), Bena, Mihoreanu (Lázár, 71.), Veress, Cîmpean (Nikula, 81.), Kocsis (Folea, 81.). Edző: Nagy Sándor. Onești: Pohrib – Marcu, Ianău, Fudulache, Gîrneață (Ștefănescu, 69.), Toader, Neculai, Lazăr, Cucu (Maxim, 33.), Moței (Maftei, 74.), Băciuț. Edző: Ovidiu Dănănae. Gólszerzők: Kocsis (10.), Mihoreanu (28.), Bena (65.). Sárga lap: Ene (45.), Nikula (85.), illetve Moței (16.), Gîrneață (54.), Băciuț (82.)

Igazolták a papírformát a sereghajtó ellen

A céhes városi csapat hamar előnybe kerülhetett volna, a 2. percben Iulian Nechita fejesét bravúrral védte Andrei Ochiana, aki nem sokkal később Fábián Róbert távoli lövését is hárította. A házigazdák a 23. percben szabadrúgáshoz jutottak, Nechita pedig 18 méterről mesterien tekert a jobb felsőbe (1–0). A kézdivásárhelyi együttes csak rövid ideig örülhetett, ugyanis a játékvezető Raul Drugă kezezése miatt tizenegyest ítélt a sereghajtó javára, amelyet a 25. percben Baptiste Eloh gólra is váltott (1–1). Szünet után a felső-háromszéki alakulat ismét vezetést szerzett, az 53. percben Drugă szöglete után Nechita fejjel a hálóba csúsztatott (2–1). A jobb játékerőt képviselő hazai gárda a 65. percben ismét betalált, egy remekül felépített támadás végén a felszabadítani igyekvő Eric Igwe passzolt Rareș Cranțea elé, aki közelről a hálóba gurított (3–1). A hátralévő időben némileg visszaesett a találkozó lendülete, bár Liviu Negoiță legénysége így is növelhette volna előnyét, viszont Barta Norbert és Fábián kísérleténél is mentett a Duna-parti kapus. A Kézdivásárhelyi SE győzelme nem forgott veszélyben, idénybeli ötödik sikerével a második helyre lépett a táblázatban a céhes városi csapat.

3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 7. forduló: Kézdivásárhelyi SE–FC Unirea Brăila 3–1 (1–1).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Robert Șroder (Suceava). KSE: Csíki – Zöld, Neamțu, Burlacu, Rusu, Drugă, Barta (Fülöp, 87.), Fábián, Cranțea (Bandi, 79.), Albu (Veres, 70.), Nechita (Clinciu, 79.). Edző: Liviu Negoiță. Brăila: Ochiana – Sava (Bizeta, 77.), Godvin, Simion (Nichifor, 82.), Igwe, Oniciu, Dragomir, Eloh, Duțu (Luca, 77.), Dedan (Ghiță, 65.), Leo (Briboi, 65.). Edző: Alin Pînzaru. Gólszerzők: Nechita (23., 53.), Cranțea (65.), illetve Eloh (25. – tizenegyesből). Sárga lap: Bandi (81.), illetve Sava (22.), Oniciu (90.).

További eredmények: CSM Râmnicu Sărat–Unirea Braniştea 2–1, Aerostar Bacău–CSM Adjud 2–0, Sporting Liești–Voința Limpeziș 4–0.

A táblázat:

1. Bacău 6 0 1 14–6 18

2. Kézdivásárhely 5 1 1 16–6 16

3. Braniştea 4 2 1 18–6 14

4. Lieşti 4 1 2 12–7 13

5. Sepsi OSK II. 4 0 3 10–5 12

6. Râmnicu Sărat 4 0 3 8–9 12

7. Adjud 2 0 5 9–12 6

8. Onești 2 0 5 5–14 6

9. Limpeziş* 2 0 5 6–15 0

10. Brăila 0 0 7 6–24 0

* hat büntetőpont levonva

A nyolcadik forduló programja (október 19.): Unirea Braniştea–Voința Limpeziș, FC Viitorul Onești–Sporting Liești, CSM Adjud–Sepsi OSK II., Unirea Braniştea–Aero­star Bacău, Kézdivásárhelyi SE–CSM Râmnicu Sărat.